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18 شهيدا في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزلين في خان يونس

12/24/2023 11:23:27 PM
(MENAFN- Youm7) استشهد 18 فلسطينيا وأصيب العشرات بجروح، الليلة، بعد قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي الحربي لمنزلين في خان يونس جنوب قطاع غزة.


وأفادت مصادر طبية، بارتفاع عدد الشهداء إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة صلاح في منطقة معن شرق خان يونس إلى 18، وإصابة العشرات بجروح.


كما استشهد الشاب يحيى محمود جواهر وشقيقه الطفل عبد الرحيم في قصف منزل بحي الأمل غربي خان يونس، كما دمر الاحتلال طرقا رئيسية واصلة بين مخيمات وسط قطاع غزة، لإعاقة وصول سيارات الإسعاف والدفاع المدني.


وكان قد استشهد وأصيب عشرات المواطنين غالبيتهم من الأطفال والنساء، في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، إثر استهدافها العديد من المنازل في مخيم المغازي، وسط قطاع غزة.


وأكدت مصادر طبية في مستشفى شهداء الأقصى وصول 70 شهيدا، بينهم من وصل أشلاء، جراء القصف المدفعي والغارات التي طالت العديد من المنازل في مخيم المغازي، مضيفة أن عددا من المصابين وصلوا إلى المستشفى، بينهم حالات خطرة جدا.








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