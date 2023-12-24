السعودية ترحب ببيان بشأن التوصل إلى خارطة طريق لدعم مسار السلام فى اليمن

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن بيان الوزارة التأكيد على استمرار وقوف السعودية مع اليمن وشعبه، وحرصها الدائم على تشجيع الأطراف اليمنية للجلوس على طاولة الحوار؛ للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم برعاية الأمم المتحدة، والانتقال باليمن إلى نهضة شاملة وتنمية مستدامة تحقق تطلعات الشعب اليمنى.

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