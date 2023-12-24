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السعودية ترحب ببيان بشأن التوصل إلى خارطة طريق لدعم مسار السلام فى اليمن

12/24/2023 11:23:27 PM
(MENAFN- Youm7) أعربت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية عن ترحيبها بالبيان الذي أصدره المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن بشأن التوصل إلى خارطة طريق لدعم مسار السلام.


ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن بيان الوزارة التأكيد على استمرار وقوف السعودية مع اليمن وشعبه، وحرصها الدائم على تشجيع الأطراف اليمنية للجلوس على طاولة الحوار؛ للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم برعاية الأمم المتحدة، والانتقال باليمن إلى نهضة شاملة وتنمية مستدامة تحقق تطلعات الشعب اليمنى.







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