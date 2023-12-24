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الأرصاد اللبنانية: تأثير المنخفض الجوي ينحسر تدريجيا

12/24/2023 11:23:27 PM
(MENAFN- Youm7) أكدت مصلحة الأرصاد الجوية اللبنانية أن تأثير المنخفض الجوي المصحوب بكتل هوائية باردة عن لبنان ينحسر تدريجيا اعتبارا من مساء الأحد، وذلك بعد موجة من الأمطار الطوفانية التي تسببت في سيول وأضرار بالغة في المناطق المجاورة للأنهر بلبنان، كما حذرت من تكون الجليد على الطرقات الجبلية ليلا.

وتوقعت المصلحة أن يسود غدا طقس غائم جزئيا مع أمطار خفيفة متفرقة فجرا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل بسيط خلال النهار في الداخل وعلى المرتفعات ويتكون ضباب محلي على الجبال.

وأوضحت أن الطقس المتوقع الثلاثاء قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة بينما تنخفض فجراً في الداخل .








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