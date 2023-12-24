رئيس مجلس النواب اللبناني يهنئ اللبنانيين بعيد الميلاد المجيد

(MENAFN
- Youm7) هنأ رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، البنانيين وأبناء الطوائف المسيحية بمناسبة عيد الميلاد المجيد الذي تحتفل به أغلب الكنائس في لبنان الليلة.
وقال بري إن عيد الميلاد سيبقى ميلادا للفرح العظيم والرجاء والخلاص وشهادة للحق والحقيقة من فلسطين إلى أرجاء المعمورة، وذلك بالرغم من حجم الألم واتساع الجرح من كنيسه المهد في بيت لحم إلى "المعمدانية" في قطاع غزة وكل الجغرافيا الفلسطينية.
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