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رئيس مجلس النواب اللبناني يهنئ اللبنانيين بعيد الميلاد المجيد

12/24/2023 11:23:27 PM
(MENAFN- Youm7) هنأ رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، البنانيين وأبناء الطوائف المسيحية بمناسبة عيد الميلاد المجيد الذي تحتفل به أغلب الكنائس في لبنان الليلة.


وقال بري إن عيد الميلاد سيبقى ميلادا للفرح العظيم والرجاء والخلاص وشهادة للحق والحقيقة من فلسطين إلى أرجاء المعمورة، وذلك بالرغم من حجم الألم واتساع الجرح من كنيسه المهد في بيت لحم إلى "المعمدانية" في قطاع غزة وكل الجغرافيا الفلسطينية.







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