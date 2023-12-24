رئيس مجلس النواب اللبناني يهنئ اللبنانيين بعيد الميلاد المجيد

وقال بري إن عيد الميلاد سيبقى ميلادا للفرح العظيم والرجاء والخلاص وشهادة للحق والحقيقة من فلسطين إلى أرجاء المعمورة، وذلك بالرغم من حجم الألم واتساع الجرح من كنيسه المهد في بيت لحم إلى "المعمدانية" في قطاع غزة وكل الجغرافيا الفلسطينية.

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