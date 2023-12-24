مظاهرات داعمة لفلسطين في مدن كندية للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على غزة

(MENAFN
- Youm7) خرج العديد من المتظاهرين المؤيدين لفلسطين إلى الشوارع الكندية، الأحد، في عدد من المدن للتنديد بالحرب الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة.
ونظمت حركة الشباب الفلسطيني، تظاهرة في العاصمة أوتاوا، ظهر فيها بعض المتظاهرين الذين ارتدوا أزياء "سانتا كلوز" في تكرار للدعوة إلى وقف دائم لإطلاق النار في المنطقة ووقف كندا مبيعات الأسلحة لإسرائيل.
وقالت حركة الشباب الفلسطيني في منشور على موقع أنستجرام، معلنة عن المسيرة التي بدأت عند النصب التذكاري لحقوق الإنسان: "لقد ألغي المسيحيون الفلسطينيون ومدينة بيت لحم احتفالات عيد الميلاد هذا العام تضامنا مع غزة".
وهذه هي عطلة نهاية الأسبوع الحادية عشرة على التوالي من الاحتجاجات التي تنظمها حركة الشباب الفلسطيني وأنصارها في أوتاوا، وقد اجتذبت بعض المسيرات آلاف الأشخاص. ولوحظ وجود مكثف للشرطة في وسط المدينة.
وفي تورونتو تواصلت التظاهرات بالمدينة الأكبر في كندا وعاصمة مقاطعة أونتاريو الرئيسية، وحثت سلطات إنفاذ القانون المتظاهرين قبل المظاهرات على اتباع القانون.
كما نظمت تظاهرات على نطاق أصغر في مسيساجا وميلتون ومدن كندية أخرى لدعم فلسطين، والتنديد بالمجازر الإسرائيلية اليومية.
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