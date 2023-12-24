مظاهرات داعمة لفلسطين في مدن كندية للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على غزة

MENAFN - Youm7) خرج العديد من المتظاهرين المؤيدين لفلسطين إلى الشوارع الكندية، الأحد، في عدد من المدن للتنديد بالحرب الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة.

ونظمت حركة الشباب الفلسطيني، تظاهرة في العاصمة أوتاوا، ظهر فيها بعض المتظاهرين الذين ارتدوا أزياء "سانتا كلوز" في تكرار للدعوة إلى وقف دائم لإطلاق النار في المنطقة ووقف كندا مبيعات الأسلحة لإسرائيل.

وقالت حركة الشباب الفلسطيني في منشور على موقع أنستجرام، معلنة عن المسيرة التي بدأت عند النصب التذكاري لحقوق الإنسان: "لقد ألغي المسيحيون الفلسطينيون ومدينة بيت لحم احتفالات عيد الميلاد هذا العام تضامنا مع غزة".

وهذه هي عطلة نهاية الأسبوع الحادية عشرة على التوالي من الاحتجاجات التي تنظمها حركة الشباب الفلسطيني وأنصارها في أوتاوا، وقد اجتذبت بعض المسيرات آلاف الأشخاص. ولوحظ وجود مكثف للشرطة في وسط المدينة.

وفي تورونتو تواصلت التظاهرات بالمدينة الأكبر في كندا وعاصمة مقاطعة أونتاريو الرئيسية، وحثت سلطات إنفاذ القانون المتظاهرين قبل المظاهرات على اتباع القانون.

كما نظمت تظاهرات على نطاق أصغر في مسيساجا وميلتون ومدن كندية أخرى لدعم فلسطين، والتنديد بالمجازر الإسرائيلية اليومية.



