تفاصيل مبادرة احلم لتمويل رؤوس الأبقار الحلاب بالشرقية

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- Youm7) أطلق السيد القصير وزير الزراع واستصلاح الأراضي مبادرة احلم لتمويل رؤوس الأبقار الحلاب عالية الإنتاجية لصغار المربين في محافظة الشرقية، وذلك فى إطار جهود وزارة الزراعة للنهوض بالثروة الحيوانية.
وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل:
1 - تم إنشاء مزرعة المواشي بجمعية التلين منيا القمح محافظة الشرقية المقامة على مساحة 30 فدان 2- المزرعة تستوعب حوالى 2500 رأس ماشية. 2 - مجموعة المصانع التابعة لها في مجال منتجات الألبان تتجاوز طاقتها الإنتاجية أكثر من 120 طن يوميا من الألبان ومشتقاته . 3 - المحجر البيطري يسع 2000 رأس ماشية من السلالات المحسنة
4 - مشروعات التى تقوم بها الدولة تهدف الى تدعيم منظومة الأمن الغذائي للمواطنين سواء في الإنتاج النباتي او الحيواني أو الداجنى . 5 -
الوزارة قامت بتطوير مراكز التلقيح الاصطناعي على مستوى الجمهورية و انتاج أكثر من 4 مليون جرعة خلال الفترة الماضية لتحسين وتنمية الثروة الحيوانيه
6 - تم استيراد بعض السلالات من الخارج لرفع كفاءة الانتاحية من اللحوم والألبان وتحسين دخل المزراعين والمربين.
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