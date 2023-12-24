تفاصيل مبادرة احلم لتمويل رؤوس الأبقار الحلاب بالشرقية

MENAFN - Youm7) ‎أطلق السيد القصير وزير الزراع واستصلاح الأراضي مبادرة احلم لتمويل رؤوس الأبقار الحلاب عالية الإنتاجية لصغار المربين في محافظة الشرقية، وذلك فى إطار جهود وزارة الزراعة للنهوض بالثروة الحيوانية.وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل:





‎1 - تم إنشاء مزرعة المواشي بجمعية التلين منيا القمح محافظة الشرقية المقامة على مساحة 30 فدان 2- المزرعة تستوعب حوالى 2500 رأس ماشية. ‎2 - مجموعة المصانع التابعة لها في مجال منتجات الألبان ‎تتجاوز طاقتها الإنتاجية أكثر من 120 طن يوميا من الألبان ومشتقاته . ‎3 - المحجر البيطري يسع 2000 رأس ماشية من السلالات المحسنة‎4 - مشروعات التى تقوم بها الدولة تهدف الى تدعيم منظومة الأمن الغذائي للمواطنين سواء في الإنتاج النباتي او الحيواني أو الداجنى . ‎5 -الوزارة قامت بتطوير مراكز التلقيح الاصطناعي على مستوى الجمهورية و انتاج أكثر من 4 مليون جرعة خلال الفترة الماضية لتحسين وتنمية الثروة الحيوانيه‎6 - تم استيراد بعض السلالات من الخارج لرفع كفاءة الانتاحية من اللحوم والألبان وتحسين دخل المزراعين والمربين.