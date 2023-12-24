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تفاصيل خطة تطوير مسار ترعة المريوطية بمنطقة كوبرى الصحابة

12/24/2023 11:23:23 PM
(MENAFN- Youm7) كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مدير مديرية الإسكان بالبدء في تأهيل ورفع كفاءة وتجميل الممشى أعلى ترعة المريوطية بالقطاعات المنتهي تغطيتها بمنطقة كوبرى الصحابة، وذلك بالتزامن مع انتهاء أعمال تغطية وتأهيل مسار الترعة بدءًا من منطقة كوبري الصحابة وحتى شارع الشيشيني بحي الهرم.



ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية تفاصيل خطة تطوير ترعة المريوطية بالقطاعات المنتهى تغطيتها بمنطقة كوبرى الصحابة، أسوة بما تم تنفيذه بالقطاعات السابقة لتحقيق الشكل الحضاري للممشى بالكامل.



تقسم مسارات العمل الجارية بالمشروع، على النحو الآتي: ابتداءً من كوبري الشيشيني حتى كوبري فلفلة بطول 650 مترًا، ومن كوبري فلفلة حتى الطريق الدائري بطول 1300 متر، والقطاع الثالث حتى كوبري المنشية بطول 500 متر، والقطاع الأخير حتى كوبري الصحابة بمنطقة منشأة البكاري.



ومن المقرر أن يشهد مسار الترعة بالقطاعات المنتهي تغطيتها بدءًا من كوبري الصحابة بالاتجاه القادم من الطريق الدائري، إنشاء ساحات انتظار ومواقف سرفيس حضارية ومراكز خدمية وتجارية، عبارة عن محال تجارية ومطاعم ونقاط ترفيهية وممشى حضاري بطول المسار وغرف للإدارة، على أن تشمل الأعمال النهوض الحضاري بالمناطق المحيطة وتنفيذ مخططات مرورية لتحسين الحركة بها.



وشدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على كل الجهات المعنية بالإسراع من وتيرة العمل لتسليمها وفق الجداول المحددة، وذلك في إطار تنفيذ خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية المؤدية إلى المناطق الأثرية والمتحف المصري الكبير، موجهًا بضرورة الالتزام بالتصميمات الهندسية والرؤية الحضارية المتفق عليها.



يُذكر أن أعمال التطوير بمسار ترعة المريوطية، في المنطقة المحصورة ما بين شارع الملك فيصل وكوبري الشيشيني شهدت إنشاء مجمع خدمات حضاري يضم 20 بارتشين نموذجي لمطاعم وكافيهات بمساحات مختلفة، بالإضافة إلى مواقف سرفيس وساحات انتظار مزودة بدورات مياه ومكاتب إدارية وخدمات إنارة تجميلية وأماكن للجلوس، وذلك بإجمالي طول 650م.












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