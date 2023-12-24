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غدا.. ذكرى رحيل الشيخ مصطفى إسماعيل قارئ الملوك والرؤساء

12/24/2023 11:23:22 PM
(MENAFN- Youm7) تمر غدا الثلاثاء 26 ديسمبر، ذكرى رحيل الشيخ مصطفى إسماعيل، الذى قلده من بعده في تلاوة القرآن الكريم 90 قارئًا، حسبما وصفه الكاتب الصحفى الراحل محمود السعدني في كتابه "ألحان السماء"، معللا ذلك بأن الشيخ مصطفى إسماعيل كان يؤدى السهل الممتنع.



"اليوم السابع" يوضح في السطور التالية عددا من المعلومات عن قارئ الملوك والرؤسا الشيخ مصطفى إسماعيل في ذكرى رحيله:



1. ولد الشيخ مصطفى محمد المرسى إسماعيل، في 17 يونيو عام 1905 بمحافظة الغربية وتحديدًا قرية ميت غزال التابعة لمركز السنطة.



2. ألحقته أسرته بكٌتاب القرية فحفظ القرآن الكريم وعمره لم يتجاوز 12 عامًا، ثم التحق بالمعهد الأحمدى فى طنطا لدراسة القراءات وأحكام التلاوة.



3. في عام 1952 شارك الشيخ مصطفى إسماعيل في إحياء ليلة مولد النبى صلى الله عليه وسلم بالحسين.



4. بعد ليلة المولد النبوى بالحسين طلب منه ناظر الخاصة الملكية أن يحضر إلى القاهرة للمشاركة في إحياء ذكرى رحيل الملك فؤاد 28 أبريل 1952 ووقع معه عقدا وحضر الليلة بالفعل، وبعد الحفل أصدر الملك فاروق فرمانًا بتعيينه قارئًا للقصر الملكى، ولٌقب بـ " قارئ الملوك والرؤساء".



5. كان الشيخ مصطفى إسماعيل، على علاقة وطيدة بكوكب الشرق أم كلثوم والموسيقار محمد عبد الوهاب ورياض السنباطي.



6. حصل الشيخ مصطفى إسماعيل على وسام الاستحقاق من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر خلال احتفالية عيد العلم فى 19 ديسمبر 1965، وكانت المرة الأولى التى يمنح فيها الرئيس وسامًا لأحد المقرئين بمناسبة هذا العيد.



7. اختاره الرئيس السادات ضمن الوفد الرسمى أثناء زيارته للقدس، والتى كان زارها قبل ذلك فى عام 1960، وقرأ القرآن الكريم بالمسجد الأقصى فى إحدى ليالى الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج.



8. قرأ الشيخ مصطفى إسماعيل فى العديد من الدول العربية والإسلامية والأوروبية، حيث زار 25 دولة عربية وإسلامية، كما سافر إلى جزيرة سيلان، وماليزيا، وتنزانيا، وزار أيضا ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية.



9. توفى الشيخ مصطفى إسماعيل في مثل هذا اليوم 26 ديسمبر عام 1978، عن عمر يناهز 73 عامًا.



ذكرى رحيل الشيخ مصطفى اسماعيل















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