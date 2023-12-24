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خطة وزارة الرى للتعامل مع الاحتياجات المائية للزراعة بموسم الصيف المقبل

12/24/2023 11:23:22 PM
(MENAFN- Youm7) ناقش الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى آليات التعامل مع الاحتياجات المائية للزراعة أثناء موجات الحرارة المرتفعة وتلبية الحصص المائية للمحافظات المختلفة خلال الموسم الصيفى المقبل، وآليات منع الزراعات المخالفة بالمحافظات.
وفى التقرير التالى نتعرف على أبرز تكليفات وزير الرى:


‎1- إعداد خطة متكاملة للتعامل مائيا مع الموسم الصيفى القادم في ظل إرتفاع درجات الحرارة. 2 ‎- تنفيذ خطة تطهيرات الترع قبل موسم أقصى الإحتياجات ، ومتابعة تطهير المساقي بالتنسيق مع وزارة الزراعة. 3‎- متابعة خطة صيانة البوابات ومنشآت التحكم ، ونهو المنشآت ذات الأولوية منها قبل شهر أبريل 2024. 4‎- عمل محاضر مخالفات للمساحات المنزرعة بأي من المحاصيل المخالفة ، وتحرير محاضر تبديد المياه لهذه المساحات. 5‎- متابعة يوميه للمساحات المنزرعة بالمخالفة بإستخدام صور الأقمار الصناعية لإزالتها. 6‎- التنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة لتنفيذ قرارات الإزالة الفورية للمشاتل والمساحات المنزرعة بالبدار بالمخالفة.







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