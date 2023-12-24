الصين تسجل درجات حرارة تاريخية تصل لـ40 درجة تحت الصفر.. صور

MENAFN - Youm7) حطمت العاصمة الصينية بكين رقمها القياسي الذي سجلت فيه درجات حرارة تحت الصفر لأطول عدد من الساعات خلال شهر ديسمبر منذ عام 1951، وذلك بعد أن اجتاحت البلاد موجة باردة تلتها عواصف ثلجية جعلتها تسجل درجات حرارة تميل نحو أدنى مستوياتها تاريخيا.

وشهدت المناطق الشمالية والشمالية الشرقية من البلاد برودة قياسية منذ الأسبوع الماضي، إذ وصلت درجات الحرارة في بعض المناطق بالشمال الشرقي إلى 40 درجة مئوية تحت الصفر ودون ذلك مع تدفق هواء شديد البرودة من القطب الشمالي.

وسجل مرصد للأحوال الجوية في بكين أكثر من 300 ساعة من الحرارة المنخفضة لدرجة التجمد منذ 11 ديسمبر وحتى يوم الأحد، وهو أطول عدد ساعات تسجله البلاد خلال هذا الشهر منذ عام 1951 بحسب صحيفة بكين ديلي.

وأضافت الصحيفة أن العاصمة شهدت أيضا تسعة أيام متتالية من درجات الحرارة الأقل من 10 درجات مئوية تحت الصفر في تلك الفترة.

وتعاني عدة مدن في إقليم خنان في وسط الصين، جنوب غرب بكين، من نقص في إمدادات التدفئة بعد أن اجتاحت موجة البرد القارس مناطق شاسعة من البلاد وأتت معها بعواصف ثلجية هبطت بدرجات الحرارة لمستويات انخفاض قياسي.

وذكرت وسائل إعلام رسمية يوم الأحد أن موجات البرد وضعت إمدادات الطاقة الكهربائية المخصصة للتدفئة تحت ضغط هائل في مدينة جياوتسو في إقليم خنان وتعطلت بعض الغلايات في بعض من أكبر محطات الإمداد مما حرم بعض المناطق من التدفئة.

وأضافت وسائل الإعلام أن الشركة المشغلة للتدفئة تسارع لإصلاح الأعطال وتتوقع استئناف الإمدادات في 26 ديسمبر دون تحديد عدد الغلايات التي تعطلت.

وقررت بلدية المدينة وقف الإمدادات المخصصة للتدفئة لأغلب الشركات وجهات الأعمال عدا الخدمات الضرورية مثل المستشفيات ودور المسنين لإعطاء أولوية للمنازل السكنية، لكن تقارير وسائل الإعلام ذكرت أن بعض المجمعات السكنية ستتأثر خلال فترة الصيانة والإصلاح.

وأعلنت الحكومتان المحليتان في مدينتي بويانغ وبينغدينغشان في إقليم خنان تعليق إمداد الوزارات والإدارات الحكومية لإعطاء الأولوية لاستخدامات السكان نظرا لبرودة الطقس.

ومن المتوقع أن تهب كتل هواء أدفأ نسبيا من شمال البلاد صوب جنوبها بما سيرفع درجات الحرارة اعتبارا من الأحد.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الصينية أن درجات الحرارة تحسنت إلى حد ما في العديد من المناطق بوسط وشرق البلاد اعتبارا من الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي يوم الأحد، مع ارتفاعها في بعض المناطق بأكثر من 10 درجات مئوية.

الجليد يغطي السيارات





شوراع الصين





الجليد في شوارع الصين







