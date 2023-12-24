استنفار ألماني تحسباً لاستهداف كاتدرائية كولون فى ولاية شمال الراين

MENAFN - Youm7) تحولت كاتدرائية كولون التاريخية في ولاية شمال الراين فستفاليا الألمانية، أمس، إلى قلعة محصنة مع انتشار الشرطة بشكل مكثف في محيطها، وإخضاع المصلين للتفتيش بحثاً عن متفجرات أو أسلحة، وذلك بعد أن تلقت السلطات «معلومات» عن اعتداء إرهابي محتمل يعد له أعضاء من تنظيم «داعش خراسان» خلال صلوات عيد الميلاد ورأس السنة في ألمانيا والنمسا وإسبانيا.





ولم تعثر الشرطة والكلاب المدربة التي فتشت الكاتدرائية على أي متفجرات داخلها بعد تفتيشها بشكل مكثف ليل السبت.





ونقلت «القناة الألمانية الأولى» أن الشرطة اعتقلت شخصاً في ولاية زارلاند الألمانية المحاذية لفرنسا، وهو معروف لدى الشرطة ومسجل على أنه متطرف. ولكن من غير الواضح ما إذا كان اعتقاله مرتبطاً بالتهديدات الإرهابية الأخيرة.





وفي النمسا، اعتقلت الشرطة 4 أشخاص من دوائر «متطرفين» على علاقة بالتهديدات. ولم تكشف السلطات النمساوية عن جنسيات أو أعمار المعتقلين بسبب عدم انتهاء التحقيقات معهم كما قالت. وكثفت الشرطة النمساوية بدورها من الإجراءات الأمنية في محيط الكنائس وأسواق الميلاد تحسباً لأي نشاط إرهابي.





ورغم التهديدات، حث وزير الداخلية في ولاية شمال الراين فستفاليا، المصلين، على عدم تفادي الذهاب إلى الصلاة، وقال: «التهديدات الإرهابية مرتفعة أكثر من أي وقت منذ مدة طويلة، لكن الخوف هو ما يعتمد عليه الإرهابيون ويجب ألا ننساق لذلك».





بدورها، قالت وزيرة الداخلية الفيدرالية نانسي فيزر، في تصريحات لمجموعة «فونكه» الإعلامية، إن رد فعل السلطات الألمانية يدل على أن برلين تأخذ تهديدات الإرهابيين «على محمل الجد»، و«أنها يقظة للغاية».



