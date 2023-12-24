منسق الاتحاد الأوروبي يعبر عن خوفه من انتصار روسيا في الصراع الأوكراني

MENAFN - Youm7) أبدى منسق الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، خشيته من انتصار روسيا في الصراع الأوكراني إذا لم يحشد الاتحاد الأوروبي كل قدراته، فيما تبادلت القوات الروسية والأوكرانية إسقاط المسيرات، فيما وجه الجيش الروسي ضربات قوية للجانب الأوكراني.





وقال بوريل في مقابلة مع صحيفة «الغارديان» البريطانية: «إذا لم نغير مسارنا بسرعة، وإذا لم نحشد كل قدراتنا، فإن هذا سيسمح لـ(الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين بالانتصار في الحرب في أوكرانيا»، كما نقلت عنه وكالة «سبوتنيك الروسية».





وأكد بوريل أن روسيا «قوة عظمى»، زاعماً أنها «تهدد الديمقراطية الأوروبية بأكملها، وليس فقط أوكرانيا»، وأوضح «الشيء المهم هو ما يمكننا القيام به لمنع روسيا من الانتصار في الحرب، ما الذي نحن على استعداد للقيام به؟ هل نحن حقاً على استعداد للقيام بكل ما يلزم؟ هذا هو السؤال الذي يجب أن نطرحه على أنفسنا».



