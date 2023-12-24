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استطلاع جديد.. نسبة تأييد الرئيس الأمريكي جو بايدن انخفضت إلى 40%

12/24/2023 11:23:19 PM
(MENAFN- Youm7) أظهر استطلاع أجرته شبكة NBC News الشهر الماضي، أن نسبة تأييد الرئيس الأمريكي جو بايدن انخفضت إلى 40%، وهي أدنى نسبة له خلال رئاسته، وذلك مقارنة بـ46% للرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما في ديسمبر 2011، قبل عام من إعادة انتخابه، و44% للرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب في ديسمبر 2019.


وتتفق نتائج هذا الاستطلاع مع استطلاعات الرأي الأخرى على المستوى الوطني، وكذلك مستوى الولايات التي تُظهر أن معدل تأييد بايدن قد بات بين 30% و40%.


كما أظهرت استطلاعات أخرى أن الرئيس الأمريكي سيواجه منافسة شديدة في عام 2024 مع ترامب ، ولعل الأمر الأكثر إثارة للقلق بالنسبة له هو أن استطلاع NBC News، واستطلاعات أخرى تشير إلى أن التحالف الديمقراطي الذي أوصل بايدن للرئاسة، انهار قبل أقل من عام من انتخابات 2024، إذ شهد بايدن انخفاضاً في معدلات تأييده ليس بين المستقلين فحسب، ولكن أيضاً بين الناخبين الشباب وذوي الأصول اللاتينية وحتى الناخبين السود.


ويبدو أن جميع استطلاعات الرأي المختلفة باتت تتفق على أن الوضع السياسي لبايدن الآن بات في مكانة أكثر تراجعاً، عما كان عليه وضع الرئيس السابق باراك أوباما في هذه المرحلة قبل إعادة انتخابه، وحتى أقل من دونالد ترامب قبل عام من خسارته في انتخابات 2020.


وقال خبير استطلاعات الرأي الديمقراطي جيف هورويت، الذي شارك في إجراء استطلاع NBC News: "يبدو أن بايدن اليوم في وضع أضعف مما كان عليه عندما فاز في انتخابات 2020".


وتعود أسباب ضعف موقف بايدن حالياً إلى ارتفاع معدلات التضخم، وعدم مواكبة الأجور لارتفاع الأسعار، والمخاوف بشأن عُمر وصحة الرئيس، وحرب إسرائيل على قطاع غزة، والتي أدت إلى انقلاب بعض الناخبين الشباب ضده.








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