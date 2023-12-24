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التشاديون يوافقون على دستور جديد بنسبة 86% من الناخبين

12/24/2023 11:23:18 PM
(MENAFN- Youm7) وافق التشاديون على دستور جديد، ووفق «رويترز»؛ فقد قالت اللجنة الحكومية المنظمة لعملية التصويت، اليوم الأحد، إن الاستفتاء الذي أجري هذا الشهر وافق عليه 86 % من الناخبين.

وأضافت أن نسبة المشاركة بلغت نحو 64 %.

وسيحافظ الدستور الجديد على وحدة الدولة في تشاد، بينما دعا بعض معارضي الاستفتاء إلى إنشاء دولة اتحادية، قائلين إنها ستساعد في دعم التنمية. ودعت جماعات معارضة إلى مقاطعة التصويت









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