التشاديون يوافقون على دستور جديد بنسبة 86% من الناخبين

(MENAFN
- Youm7) وافق التشاديون على دستور جديد، ووفق «رويترز»؛ فقد قالت اللجنة الحكومية المنظمة لعملية التصويت، اليوم الأحد، إن الاستفتاء الذي أجري هذا الشهر وافق عليه 86 % من الناخبين.
وأضافت أن نسبة المشاركة بلغت نحو 64 %.
وسيحافظ الدستور الجديد على وحدة الدولة في تشاد، بينما دعا بعض معارضي الاستفتاء إلى إنشاء دولة اتحادية، قائلين إنها ستساعد في دعم التنمية. ودعت جماعات معارضة إلى مقاطعة التصويت
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