Monday, 25 December 2023 09:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الإسماعيلى يواجه كابسى ودياً اليوم استعداداً لديربى القناة

12/24/2023 11:23:15 PM
(MENAFN- Youm7) يخوض فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال مباراة ودية مع فريق كابسى، أحد أندية الدرجة الثالثة، اليوم الاثنين، استعداداً لمواجهة فريق المصرى البورسعيدى، فى الأول من يناير المقبل بالجولة الحادية عشرة لمسابقة دورى Nile.



وحقق فريق الإسماعيلى الفوز على زد بهدف نظيف عصر الخميس، في مباراة ودية في إطار استعداد الفريقين لاستئناف مباريات دورى nile المقبلة.



جاء هدف الإسماعيلي الوحيد عن طريق محمد حسن، فى المباراة التى أشرك خلالها إيهاب جلال معظم اللاعبين لتجهيزهم للمباريات المقبلة.



ويفتقد فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال جهود لاعبه إياد العسقلانى فى مباراة المصري البورسعيدى المقبلة بالدوري بعد تعرضه للطرد فى مباراة إنبى الأخيرة بالمسابقة.



ويعكف إيهاب جلال على دراسة نقاط القوة والضعف في فريق المصرى البورسعيدى، استعدادا لمواجهتهما المقرر لها الثانى من يناير المقبل في بطولة دورى Nile.



ويدرس إيهاب جلال وجهازه الفني كل نقاط القوة في فريق المصرى وخاصة التي ظهرت في مباراة الزمالك الذى حقق فيها فوزا مهما، وظهر أكثر من لاعب بمستوى مميز.



وحذر إيهاب جلال مدافعيه من خطورة أكثر من لاعب وفى مقدمتهم الجزائرى غيلاس قناوى والتونسى إلياس الجلاصي، بجانب ميدو جابر الذى استعاد كثيرا من مستواه، وطالبهم بعدم منحهم أى مساحات أمام مرمى الدراويش.












MENAFN24122023000132011024ID1107654431

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث