مصطفى يونس صخرة دفاع الأهلى والفراعنة السابق يحتفل بعيد ميلاده الـ70

MENAFN - Youm7) يحتفل محمد حسن حسين يونس، الشهير بـ"مصطفى يونس" نجم الاهلى ومنتخب مصر السابق اليوم، الاثنين، بعيد ميلاده الـ70، فلقد وُلد فى الخامس ‏والعشرين من ديسمبر من عام 1953، وانضم لصفوف الأهلى وهو فى سن ‏صغيرة لا تتعدى السادسة عشرة من عمره‎.

بدأ مصطفى يونس مشواره مع الفريق الأول للنادى الأهلى فى موسم ‏‏1972-1973 فى الجيل الذهبى للفريق تحت قيادة المدير الفنى المجرى ‏هيديكوتى، والذى يدين له يونس بالفضل فى إصقال موهبته وتنمية قدراته ‏الفنية والبدنية، حيث رافق يونس فى ذلك الوقت عمالقة القلعة الحمراء ‏وعلى رأسهم محمود الخطيب، رئيس النادى الحالي.

تألق مصطفى يونس فى قيادة خط دفاع المارد الأحمر على مدار ‏سنوات طويلة ساهم خلالها فى تتويج الفريق بـ 12 لقباً بواقع 7 ‏منها ببطولة الدورى الممتاز و3 ألقاب لكأس مصر فضلاً عن حمله أول ‏لقب إفريقى لأبناء التتش فى عام 1982 وهو قائد لأبناء التتش على ‏حساب أشانتى كوتوكو الغانى بعقر ملعبه، كذلك التتويج مع الأهلى ‏بلقب أفريقيا لأبطال الكؤوس عام 1984.‏

مصطفى يونس القائد التاريخى للنادى الأهلى لقبّه الخبراء والنقاد ‏بـ"بيكنباور" الكرة المصرية، أسوة بالنجم الألمانى الشهير، لما كان ‏يتميز به من قدرات فنية هائلة وقدرات على التقدم للأمام وعمل الزيادة ‏الهجومية.‏

قاد يونس خط دفاع منتخب مصر بامتياز خلال فترة السبعينات، مقدماً ‏نموذجاً صارخاً فى مركز قلب الدفاع فى صفوف الفراعنة، قبل أن يعلن ‏اعتزاله لعبة الكرة القدم فى موسم 1984-1985‏‎.‎

وتوجه يونس إلى مجال التدريب مطلع التسعينيات، عقب إنهاء مسيرته ‏داخل المستطيل الأخضر، فتولى القيادة الفنية لعدة أندية على رأسها ‏الهلال السودانى وأربيل العراقى، والأولمبى السكندرى ودمياط والسكة ‏الحديد والمصرى البورسعيدى، كذلك ترأس الجهاز الفنى لمنتخب مصر ‏تحت 21 عاماً‎.‎

وحول يونس قبلته إلى الإعلام الرياضى من خلال تقديم بعض البرامج ‏عبر الفضائيات، حيث تميز نجم الأهلى السابق خلال ظهوره الإعلامى ‏بالجرأة الشديدة وبالآراء المثيرة ووجهات النظر التى تثير الجدل بين ‏جماهير الكرة المصرية والتى تُغضب أنصار القلعة الحمراء فى كثير من ‏الأحيان، لكنه يبقى واحداً من رموز الأهلى وأحد نجومه الكبار الذين ‏خدموا قلعة الجزيرة فى السبعينيات وبداية الثمانينيات‎.



