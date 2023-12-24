Monday, 25 December 2023 09:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


البنك الأهلي يسعى لحصد نقاط البلدية للهروب من قاع دوري Nile

12/24/2023 11:23:15 PM
(MENAFN- Youm7) يستضيف بلدية المحلة
، الذي يقوده أحمد عبد الرؤوف، نظيره البنك الأهلي بقيادة طارق مصطفى ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوي المصري (دوري nile).



المحلة يحتل المركز الثالث عشر برصيد 10 نقاط جمعها من 8 مباريات، فاز في مباراتين وخسر مثلهما وتعادل فى 4 مباريات وسجل 13 هدفاً واستقبلت شباكه 10.



فيما يخوض البنك مباراة الليلة في المركز الثامن عشر والأخير برصيد 3 نقاط جمعها من 9 مباريات، فاز في مباراة واحدة وخسر 8 مباريات ولم يعرف طعم التعادل وسجل لاعبوه 10 أهداف واستقبلت شباكهم 13.




القناة الناقلة لمباراة بلدية المحلة والبنك الأهلي


وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة بلدية المحلة والبنك الأهلي مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.












MENAFN24122023000132011024ID1107654429

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث