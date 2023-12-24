جدول ترتيب دورى المحترفين قبل مباريات اليوم.. بتروجت متصدراً

MENAFN - Youm7) يعتلى فريق بتروجت، بقيادة سيد عيد، صدارة ترتيب دورى المحترفين برصيد 29 نقطة، بعدما استغل تعثر منافسيه وتوسيع الفارق لـ4 نقاط عن فريق حرس الحدود صاحب المركز الثانى، قبل افتتاح الجولة الرابعة عشرة من القسم الثانى أ.

جدول ترتيب دورى المحترفين قبل مباراة اليوم..

1 بتروجت 29 نقطة

2 حرس الحدود 25 نقطة

3 غزل المحلة 23 نقطة

4 لافيينا 22 نقطة

5 وادى دجلة 22 نقطة

6 بترول أسيوط 22 نقطة

7 راية 21 نقطة

8 القناة 20 نقطة

9 السكة الحديد 20 نقطة

10 أسوان 17 نقطة

11 الاتصالات 17 نقطة

12 بروكسى 17 نقطة

13 أبو قير للأسمدة 16 نقطة

14 طنطا 16 نقطة

15 دكرنس 16 نقطة

16 مكادى 12 نقطة

17 جمهورية شبين 10 نقاط



18مصر المقاصة 6 نقاط

19 النجوم 9 نقاط

20 النصر للتعدين 4 نقاط

تنطلق مباريات الجولة الرابعة عشر من دورى المحترفين، بلقاء وحيد عندما يستضيف النصر للتعدين بقيادة عطية صابر نظيره حرس الحدود في لقاء بين القمة والقاع.

يدخل التعدين اللقاء في المركز الأخير بجدول الدورى برصيد 4 نقاط، بينما يحتل حرس الحدود المركز الثانى برصيد 25 نقطة بفارق 4 نقاط عن بتروجت المتصدر برصيد 29 نقطة.

يحاول عطية صابر المدير الفني الجديد للنصر للتعدين الذى تعاقد معه مجلس الإدارة بعد رحيل محمد شرف، تحسين الصورة والخروج بنتيجة إيجابية وإيقاف نزيف النقاط المتتالى الذى حققه الفريق وجعله في مؤخرة جدول الترتيب بفوز وحيد وتعادل بينما نال الخسارة في 11 لقاء ويعد اكثر فريق نال الهزيمة حتى الآن.

في المقابل، يحاول محمد مكى المدير الفني لحرس الحدود العودة للانتصارات سريعا والتي توقفت الجولة الماضية بعد التعادل السلبى أمام السكة الحديد من أجل الحفاظ على وصافة المسابقة والتي تمنح صاحبها الصعود لدورى الأضواء مباشرة بصحبة المتصدر.