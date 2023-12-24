5 معلومات عن مباراة بيراميدز ومودرن فيوتشر فى كأس السوبر المصري

MENAFN - Youm7) تنطلق اليوم، الاثنين، منافسات الدور نصف النهائي ببطولة كأس السوبر المصري، ويلتقي في المواجهة الأولى فريقا بيراميدز ومودرنفيوتشر ، في اللقاء الذى يقام باستاد محمد بن زايد بالإمارات العربية المتحدة.

وتشهد النسخة المرتقبة مشاركة كل من النادى الأهلى بطل دورى وكأس الموسم الماضى، بيراميدز وصيف الدورى والكأس، مودرن فيوتشر رابع دورى الموسم الماضى، وسيراميكا بطل كأس رابطة الأندية المصرية فى نسختها الثانية.





موعد مباراة بيراميدز ومودرن فيوتشر في كأس السوبر المصري

تقام مباراة بيراميدز ومودرن فيوتشر في كأس السوبر المصري، فى الثالثة عصراً بتوقيت مصر، الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات.





بيراميدز يتفوق على مودرن فيوتشر في القيمة التسويقية

ويتفوق بيراميدز في القيمة التسويقية على مودرن فيوتشر بحوالي 12 مليون يورو، حيث تبلغ القيمة التسويقية لبيراميدز21 مليونا و730 ألف يورو، بينما تبلغ قيمة مودرن فيوتشر 9 ملايين و930 ألف يورو.





آخر مواجهة جمعت بيراميدز ومودرن فيوتشر

كانت آخر مواجهة جمعت الفريقين يوم 22 أكتوبر الماضي ضمن منافسات الدوري وانتهت بفوز بيراميدز بهدف نظيف.

وتقام بطولة السوبر المصرى بنظام خروج المغلوب، ويتأهل الفائز فى كل مواجهة بنصف النهائي، إلى المباراة النهائية، بينما يلعب الخاسر مباراة تحديد المركز الثالث.





غيابات بيراميدز ومودرن فيوتشر عن المباراة

يفتقد بيراميدز لخدمات الثنائي أحمد الشناوي وإبراهيم عادل بسبب الإصابة، بينما يعول البرتغالي باتشيكو على عودة رمضان صبحي بعد تماثله للشفاء، بينما يفتقد مودرن فيوتشر لخدمات الثنائي ناصر ماهر وأحمد رفعت.





بيراميدز يبحث عن أول لقب في تاريخه

يعتبر فريق بيراميدز الفريق الوحيد بين الفرسان الأربعة الذي لم يتوج بأي بطولة حتى الآن، حيث سبق لمودرن فيوتشر أن توج بكأس الرابطة فى النسخة الأولى، بينما توج سيراميكا بذات البطولة في نسختها الثانية، بينما يعد النادي الأهلي الأكثر تتويجاً بالبطولات في الكرة المصرية محلياً وأفريقيا.



