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دوري زين للقدم.. الكويت يتغلب على كاظمة (6 - 0) والفحيحيل يهزم خيطان (1 - 0)

12/24/2023 11:23:05 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 24 - 12 (كونا) -- تغلب فريق نادي الكويت لكرة القدم اليوم الأحد على نظيره كاظمة بنتيجة (6 - 0) في حين هزم الفحيحيل نظيره خيطان بنتيجة (1 - 0) ضمن مواجهات الجولة الـ11 من الدوري المحلي الممتاز (دوري زين).
وعلى استاد صباح السالم سيطر الكويت على مجريات اللقاء في وقت لم يستطع كاظمة مجاراته.
وتألق مهاجم الكويت طه الخنيسي بتسجيله أربعة أهداف (سوبر هاتريك) في الدقائق الـ25 والـ46 (ركلة جزاء) والـ50 والـ83 وسجل زميله فهد حمود في الدقيقة الـ11 واختتم محمد دحام السداسية في الدقيقة الـ65.
وبهذه النتيجة رفع الكويت رصيده إلى 26 نقطة تصدر بها الترتيب مؤقتا فيما أبقى كاظمة على نقاطه الـ13 يشغل بها المركز السادس.
وفي المباراة الأخرى حقق الفحيحيل فوزا صعبا على نظيره خيطان بهدف في الدقيقة الـ91 عن طريق اللاعب وليام باروس.
ورفع الفائز رصيده إلى النقطة الـ12 يشغل بها المركز السابع مؤقتا فيما أبقى خيطان على نقاطه الست يشغل بها المركز التاسع.
وتختتم مواجهات الجولة يوم غد الإثنين بلقاء العربي والشباب في حين يلعب النصر مع السالمية. (النهاية)

س ع د / م ص ع



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