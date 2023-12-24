رجل أعمال بريطاني يستحوذ على ربع أسهم (مانشستر يونايتد) مقابل 3ر1 مليار دولار

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 24 - 12 (كونا) -- أعلن نادي (مانشستر يونايتد) اليوم الأحد عن بيع 25 بالمئة من حصة أسهمه إلى رجل الأعمال البريطاني جيم راتكليف مقابل 03ر1 مليار جنيه إسترليني (3ر1 مليار دولار).
وأكد النادي في بيان صحفي أن شركة (أينيوس) التابعة لراتكليف ستتولى كل العمليات المتعلقة بكرة القدم وستقوم ضمن العقد المبرم بينهما باستثمار 300 مليون دولار لتطوير ملعب (أولدترافورد).
وأوضحت أن العقد النهائي سيتم التوقيع عليه في غضون ثمانية أسابيع بعد تصديق السلطات الضريبية عليه وموافقة إدارة الدوري الممتاز على شروطه.
يذكر أن ملكية أغلب أسهم (مانشستر يوناتيد) تعود لعائلة غلايزر الأمريكية التي استحوذت عليها عام 2005 مقابل 790 مليون جنيه (حوالي مليار دولار).
وكان رجل الأعمال القطري الشيخ جاسم بن حمد ال ثاني تقدم عبر خمسة عروض أولها في فبراير الماضي لشراء جميع أسهم (مانشستر يونايتد) مقابل خمسة مليارات جنيه (3ر6 مليار دولار) لكن المفاوضات تعثرت قبل أن يعلن انسحابه قبل شهرين.
ويحتل نادي (مانشستر يونايتد) المرتبة الثامنة في الدوري الإنجليزي الممتاز ب 28 نقطة بعد أن حقق تسعة انتصارات وتعادل واحد فيما تعرض لثمانية هزائم. (النهاية)
م ر ن / ر س
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