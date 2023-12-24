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رجل أعمال بريطاني يستحوذ على ربع أسهم (مانشستر يونايتد) مقابل 3ر1 مليار دولار

12/24/2023 11:23:05 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 24 - 12 (كونا) -- أعلن نادي (مانشستر يونايتد) اليوم الأحد عن بيع 25 بالمئة من حصة أسهمه إلى رجل الأعمال البريطاني جيم راتكليف مقابل 03ر1 مليار جنيه إسترليني (3ر1 مليار دولار).
وأكد النادي في بيان صحفي أن شركة (أينيوس) التابعة لراتكليف ستتولى كل العمليات المتعلقة بكرة القدم وستقوم ضمن العقد المبرم بينهما باستثمار 300 مليون دولار لتطوير ملعب (أولدترافورد).
وأوضحت أن العقد النهائي سيتم التوقيع عليه في غضون ثمانية أسابيع بعد تصديق السلطات الضريبية عليه وموافقة إدارة الدوري الممتاز على شروطه.
يذكر أن ملكية أغلب أسهم (مانشستر يوناتيد) تعود لعائلة غلايزر الأمريكية التي استحوذت عليها عام 2005 مقابل 790 مليون جنيه (حوالي مليار دولار).
وكان رجل الأعمال القطري الشيخ جاسم بن حمد ال ثاني تقدم عبر خمسة عروض أولها في فبراير الماضي لشراء جميع أسهم (مانشستر يونايتد) مقابل خمسة مليارات جنيه (3ر6 مليار دولار) لكن المفاوضات تعثرت قبل أن يعلن انسحابه قبل شهرين.
ويحتل نادي (مانشستر يونايتد) المرتبة الثامنة في الدوري الإنجليزي الممتاز ب 28 نقطة بعد أن حقق تسعة انتصارات وتعادل واحد فيما تعرض لثمانية هزائم. (النهاية)

م ر ن / ر س



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