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السعودية ترحب ببيان المبعوث الأممي بشأن التوصل لخارطة طريق لدعم مسار السلام باليمن

12/24/2023 11:23:05 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 24 - 12 (كونا) -- رحبت المملكة العربية السعودية اليوم الأحد ببيان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ بشأن التوصل إلى خارطة طريق لدعم مسار السلام.
وجددت وزارة الخارجية السعودية في بيان استمرار وقوف المملكة إلى جانب اليمن وشعبه وحرصها الدائم على تشجيع الأطراف اليمنية للجلوس على طاولة الحوار للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم برعاية الأمم المتحدة.
وكان غروندبرغ أعلن أمس السبت أن الأطراف اليمنية توصلت إلى اتفاق يقضي بالالتزام بمجموعة من التدابير منها وقف إطلاق النار في عموم البلاد موضحا أن الاتفاق يقضي أيضا "بتنفيذ إجراءات لتحسين الظروف المعيشية والاستعداد لاستئناف العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة". (النهاية)

خ ن ش / م م ج




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