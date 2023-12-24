السعودية ترحب ببيان المبعوث الأممي بشأن التوصل لخارطة طريق لدعم مسار السلام باليمن

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 24 - 12 (كونا) -- رحبت المملكة العربية السعودية اليوم الأحد ببيان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ بشأن التوصل إلى خارطة طريق لدعم مسار السلام.
وجددت وزارة الخارجية السعودية في بيان استمرار وقوف المملكة إلى جانب اليمن وشعبه وحرصها الدائم على تشجيع الأطراف اليمنية للجلوس على طاولة الحوار للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم برعاية الأمم المتحدة.
وكان غروندبرغ أعلن أمس السبت أن الأطراف اليمنية توصلت إلى اتفاق يقضي بالالتزام بمجموعة من التدابير منها وقف إطلاق النار في عموم البلاد موضحا أن الاتفاق يقضي أيضا "بتنفيذ إجراءات لتحسين الظروف المعيشية والاستعداد لاستئناف العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة". (النهاية)
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