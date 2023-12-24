استشهاد أكثر من 66 فلسطينيا وإصابة العشرات جراء قصف الاحتلال منازل وسط قطاع غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 24 - 12 (كونا) -- أعلنت المكتب الإعلامي الحكومي الفلسطيني اليوم الأحد استشهاد أكثر من 66 فلسطينيا وإصابة عشرات آخرين في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم (المغازي) وسط قطاع غزة.
وقال المكتب الاعلامي الحكومي في بيان صحفي إن الاحتلال قصف أربعة منازل مأهولة بالسكان ما أدى إلى استشهاد أكثر من 66 فلسطينيا.
وطالب المكتب الاعلامي دول العالم الحر بالضغط على الاحتلال من أجل إيقاف حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني وضد الأطفال والنساء والمدنيين.
وأعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة في بيان سابق اليوم ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 20424 فلسطينيا وأكثر من 54036 جريحا منذ السابع من أكتوبر الماضي. (النهاية)
ن ق / ر س
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