Monday, 25 December 2023 09:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


استشهاد أكثر من 66 فلسطينيا وإصابة العشرات جراء قصف الاحتلال منازل وسط قطاع غزة

12/24/2023 11:23:04 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 24 - 12 (كونا) -- أعلنت المكتب الإعلامي الحكومي الفلسطيني اليوم الأحد استشهاد أكثر من 66 فلسطينيا وإصابة عشرات آخرين في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم (المغازي) وسط قطاع غزة.
وقال المكتب الاعلامي الحكومي في بيان صحفي إن الاحتلال قصف أربعة منازل مأهولة بالسكان ما أدى إلى استشهاد أكثر من 66 فلسطينيا.
وطالب المكتب الاعلامي دول العالم الحر بالضغط على الاحتلال من أجل إيقاف حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني وضد الأطفال والنساء والمدنيين.
وأعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة في بيان سابق اليوم ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 20424 فلسطينيا وأكثر من 54036 جريحا منذ السابع من أكتوبر الماضي. (النهاية)

ن ق / ر س



MENAFN24122023000071011013ID1107654423

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث