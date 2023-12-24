الهند ترسل طائرة وسفنا حربية لمساعدة الناقلة التجارية التي تعرضت لهجوم قبالة سواحلها

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 24 - 12 (كونا) -- أعلن الجيش الهندي اليوم الأحد أنه أرسل طائرة وسفنا حربية لمساعدة سفينة الشحن التجارية التي تعرضت لهجوم في بحر العرب قبالة سواحل الهند الغربية ما أدى لنشوب حريق وإلحاق أضرار بالسفينة من دون وقوع ضحايا.
وذكرت وزارة الدفاع الهندية في بيان لها أن منصات سلاح البحرية الهندية استجابت بسرعة للحادث البحري الذي وقع في بحر العرب عندنا تعرضت السفينة (كيم بلوتو) أمس السبت لهجوم يعتقد أنه صاروخي أو بطائرة مسيرة.
وأضاف البيان أنه جرى الإبلاغ عن اشتعال النار في السفينة التي تضم طاقما مكونا من 22 فردا بينهم 21 هنديا وفيتناميا بسبب إصابتها بقذيفة.
وأوضح البيان أن الوازرة أرسلت طائرة دورية تعمل في المنطقة لإجراء المراقبة الروتينية الى جانب إرسال سفينة البحرية الهندية (مورموغاوو) لتقييم الوضع وتقديم المساعدة للسفينة ووجهت السفينة (فيكرام) لمرافقة السفينة المستهدفة إلى ميناء مومباي الهندي.
وقال البيان إن الطائرة حلقت فوق السفينة (كيم بلوتو) أمس السبت وأجرت اتصالات مع طاقمها الذين أبلغوا أنهم بخير وأنه جرى إخماد الحريق.
وأضاف البيان أن فريقا مختصا سيتولى فحص السفينة (كيم بلوتو) وإجراء مزيد من التحقيقات عند وصولها إلى مومباي.
وأكدت التزام الهند بمواصلة مراقبة الوضع عن كثب والالتزام بضمان سلامة الشحن التجاري في المنطقة. (النهاية)
أ ت ك / ه س ص
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