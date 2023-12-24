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الهند ترسل طائرة وسفنا حربية لمساعدة الناقلة التجارية التي تعرضت لهجوم قبالة سواحلها

12/24/2023 11:23:04 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 24 - 12 (كونا) -- أعلن الجيش الهندي اليوم الأحد أنه أرسل طائرة وسفنا حربية لمساعدة سفينة الشحن التجارية التي تعرضت لهجوم في بحر العرب قبالة سواحل الهند الغربية ما أدى لنشوب حريق وإلحاق أضرار بالسفينة من دون وقوع ضحايا.
وذكرت وزارة الدفاع الهندية في بيان لها أن منصات سلاح البحرية الهندية استجابت بسرعة للحادث البحري الذي وقع في بحر العرب عندنا تعرضت السفينة (كيم بلوتو) أمس السبت لهجوم يعتقد أنه صاروخي أو بطائرة مسيرة.
وأضاف البيان أنه جرى الإبلاغ عن اشتعال النار في السفينة التي تضم طاقما مكونا من 22 فردا بينهم 21 هنديا وفيتناميا بسبب إصابتها بقذيفة.
وأوضح البيان أن الوازرة أرسلت طائرة دورية تعمل في المنطقة لإجراء المراقبة الروتينية الى جانب إرسال سفينة البحرية الهندية (مورموغاوو) لتقييم الوضع وتقديم المساعدة للسفينة ووجهت السفينة (فيكرام) لمرافقة السفينة المستهدفة إلى ميناء مومباي الهندي.
وقال البيان إن الطائرة حلقت فوق السفينة (كيم بلوتو) أمس السبت وأجرت اتصالات مع طاقمها الذين أبلغوا أنهم بخير وأنه جرى إخماد الحريق.
وأضاف البيان أن فريقا مختصا سيتولى فحص السفينة (كيم بلوتو) وإجراء مزيد من التحقيقات عند وصولها إلى مومباي.
وأكدت التزام الهند بمواصلة مراقبة الوضع عن كثب والالتزام بضمان سلامة الشحن التجاري في المنطقة. (النهاية)

أ ت ك / ه س ص



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