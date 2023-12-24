المكتب التنفيذي لوزراء الاعلام العرب يبحث في ليبيا دعم القصية الفلسطينية

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 24 - 12 (كونا) -- أعلنت جامعة الدول العربية ان اعمال الدورة العادية (18) لاجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب في مدينة طرابلس الليبية بحثت سبل مواصلة الدعم الاعلامي للقضية الفلسطينية مع ماتشهده الاراضي الفلسطينية من عدوان اسرائيلي وحشي على قطاع غزة والانتهاكات الخطرة لمدن وقرى الضفة الغربية.
وقالت الجامعة في بيان ان الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الإعلام والاتصال السفير احمد خطابي تطرق في كلمته امام الدورة ال18 التي تترأسها المملكة العربية السعودية الى ما يشهده قطاع غزة من عدوان خلف عشرات الالوف من الضحايا من المدنيين وتدمير رهيب للمرافق العامة والمنشآت والمستشفيات ودور العبادة والمدارس بالاصافة الى والاقتحامات المتكررة لمدن الضفة والاعتداءات والانتهاكات الانسانية للشعب الفلسطيني على ايدي قوات الاحتلال الاسرائيلية.
وقال خطابي ان ذلك العدوان الآثم استهدف بدم بارد طواقم الصحفيين وهم يعملون في ظروف محفوفة بالمخاطر والقيود الخانقة في نقل الحقائق المروعة للعالم مما أودى بعشرات الإعلاميين والصحفيين الفلسطينيين والأجانب في هذه الحرب الهوجاء التي لم يشهد لها مثيل على الإطلاق.
وأصاف خطابي أن قطاع الإعلام والاتصال نظم في أكتوبر الماضي بمقر الامانة العامة بالتعاون مع ملتقى الاعلام العربي ندوة عن "الإعلام العربي في مواجهة الرواية الزائفة حول العدوان الإسرائيلي على غزة" بحضور نخبة من الإعلاميين والدبلوماسيين والخبراء والتي أظهرت تهافت الحمولات الإسرائيلية المضللة وأثارت تساؤلات حول المعايير الانتقائية وتآكل الأسس المهنية والأخلاقية للإعلام الغربي.
واشار الى مخاطبة الأمانة العامة في نطاق متابعتها لقرارات الدورة 53 لمجلس وزراء الإعلام بالرباط الدول الأعضاء لعقد اجتماع للجنة المكلفة بدراسة المحتوى الفلسطيني ودعوتها الجهات الفلسطينية لموافاتها بالصيغة النهائية لكل من مشروع "موسوعة فلسطين المسموعة والمرئية ومشروع "دليل المصطلحات الفلسطينية".
واكد في هذا السياق ان التطورات الراهنة للقضية الفلسطينية تستوجب بكل حزم ومسؤلية تنفيذ قرارات مجلس وزراء الاعلام العرب في نطاق تعبئة القدرات الإعلامية لدحض الحمولات الزائفة والدفاع عن هذه القضية المشروعة ومحاربة نزعات التحريض على الكراهية التي ذهبت إلى حد تجريد الإنسان الفلسطيني من كينونته وكرامته البشرية.
ومضى "لقد حرصنا على متابعة باقي القرارات الصادرة عن الدورة 53 وخصوصا ما يتعلق بدور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب في ضوء تحديث الإستراتيجية ذات الصلة وخطتها التنفيذية بتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية تمهيدا لاستكمال الإجراءات المعمول بها.
وأعرب عن الامل بان يكون معهد الصحافة للسلام بدولة ليبيا إطارا رفيعا للإسهام في حل النزاعات ودعم برامج التكوين والتدريب الإعلامي في مجال ثقافة السلام وقيم المصالحة وحقوق الإنسان.
ولفت الى عقد الأمانة العامة للجامعة العربية بالتعاون مع الأردن الاجتماع الاول للفريق المعني بوضع استراتيجية موحدة للتعامل مع شركات الإعلام الدولية على ان يخصص الاجتماع الثاني في السعودية لاستكمال وضع مقاربة تفاوضية متكاملة وناجعة مع هذه الشركات.
وبحسب البيان تم ادراج مقترح مقدم من الامانة العامة في اعمال الدورة ال18 يتعلق بتطوير ميثاق الشرف الإعلامي بهدف إثراء ميثاق الشرف الإعلامي والتأكيد على قواعد الحيادية والنزاهة والشفافية تكريسا لدور الإعلام في متابعة الاستحقاقات الانتخابية.
ولفت البيان الى الموضوعات التي ستركز جائزة التميز الإعلامي عليها لسنة 2024 وفي مقدمتها موضوع "إعلام الأزمات والكوارث والمخاطر" مع التأكيد على اهمية الترويج لهذه الجائزة التي تهدف إلى تشجيع الكفاءات الإعلامية في العالم العربي.
وكانت مدينة طرابلس قد استضافت في الفترة من 20 إلى 24 ديسمبر الجاري أعمال الدورة العادية الـ(100) للجنةالدائمة للإعلام العربي برئاسة العراق والدورة العادية الـ(18) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب برئاسةالمملكة العربية السعودية وبحضور الوزراء المعنيين ورؤساء المنظمات والاتحادات الإعلامية ووفد من الأمانة العامة للجامعة العربية. (النهاية)
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