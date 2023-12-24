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المكتب التنفيذي لوزراء الاعلام العرب يبحث في ليبيا دعم القصية الفلسطينية

12/24/2023 11:23:03 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 24 - 12 (كونا) -- أعلنت جامعة الدول العربية ان اعمال الدورة العادية (18) لاجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب في مدينة طرابلس الليبية بحثت سبل مواصلة الدعم الاعلامي للقضية الفلسطينية مع ماتشهده الاراضي الفلسطينية من عدوان اسرائيلي وحشي على قطاع غزة والانتهاكات الخطرة لمدن وقرى الضفة الغربية.
وقالت الجامعة في بيان ان الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الإعلام والاتصال السفير احمد خطابي تطرق في كلمته امام الدورة ال18 التي تترأسها المملكة العربية السعودية الى ما يشهده قطاع غزة من عدوان خلف عشرات الالوف من الضحايا من المدنيين وتدمير رهيب للمرافق العامة والمنشآت والمستشفيات ودور العبادة والمدارس بالاصافة الى والاقتحامات المتكررة لمدن الضفة والاعتداءات والانتهاكات الانسانية للشعب الفلسطيني على ايدي قوات الاحتلال الاسرائيلية.
وقال خطابي ان ذلك العدوان الآثم استهدف بدم بارد طواقم الصحفيين وهم يعملون في ظروف محفوفة بالمخاطر والقيود الخانقة في نقل الحقائق المروعة للعالم مما أودى بعشرات الإعلاميين والصحفيين الفلسطينيين والأجانب في هذه الحرب الهوجاء التي لم يشهد لها مثيل على الإطلاق.
وأصاف خطابي أن قطاع الإعلام والاتصال نظم في أكتوبر الماضي بمقر الامانة العامة بالتعاون مع ملتقى الاعلام العربي ندوة عن "الإعلام العربي في مواجهة الرواية الزائفة حول العدوان الإسرائيلي على غزة" بحضور نخبة من الإعلاميين والدبلوماسيين والخبراء والتي أظهرت تهافت الحمولات الإسرائيلية المضللة وأثارت تساؤلات حول المعايير الانتقائية وتآكل الأسس المهنية والأخلاقية للإعلام الغربي.
واشار الى مخاطبة الأمانة العامة في نطاق متابعتها لقرارات الدورة 53 لمجلس وزراء الإعلام بالرباط الدول الأعضاء لعقد اجتماع للجنة المكلفة بدراسة المحتوى الفلسطيني ودعوتها الجهات الفلسطينية لموافاتها بالصيغة النهائية لكل من مشروع "موسوعة فلسطين المسموعة والمرئية ومشروع "دليل المصطلحات الفلسطينية".
واكد في هذا السياق ان التطورات الراهنة للقضية الفلسطينية تستوجب بكل حزم ومسؤلية تنفيذ قرارات مجلس وزراء الاعلام العرب في نطاق تعبئة القدرات الإعلامية لدحض الحمولات الزائفة والدفاع عن هذه القضية المشروعة ومحاربة نزعات التحريض على الكراهية التي ذهبت إلى حد تجريد الإنسان الفلسطيني من كينونته وكرامته البشرية.
ومضى "لقد حرصنا على متابعة باقي القرارات الصادرة عن الدورة 53 وخصوصا ما يتعلق بدور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب في ضوء تحديث الإستراتيجية ذات الصلة وخطتها التنفيذية بتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية تمهيدا لاستكمال الإجراءات المعمول بها.
وأعرب عن الامل بان يكون معهد الصحافة للسلام بدولة ليبيا إطارا رفيعا للإسهام في حل النزاعات ودعم برامج التكوين والتدريب الإعلامي في مجال ثقافة السلام وقيم المصالحة وحقوق الإنسان.
ولفت الى عقد الأمانة العامة للجامعة العربية بالتعاون مع الأردن الاجتماع الاول للفريق المعني بوضع استراتيجية موحدة للتعامل مع شركات الإعلام الدولية على ان يخصص الاجتماع الثاني في السعودية لاستكمال وضع مقاربة تفاوضية متكاملة وناجعة مع هذه الشركات.
وبحسب البيان تم ادراج مقترح مقدم من الامانة العامة في اعمال الدورة ال18 يتعلق بتطوير ميثاق الشرف الإعلامي بهدف إثراء ميثاق الشرف الإعلامي والتأكيد على قواعد الحيادية والنزاهة والشفافية تكريسا لدور الإعلام في متابعة الاستحقاقات الانتخابية.
ولفت البيان الى الموضوعات التي ستركز جائزة التميز الإعلامي عليها لسنة 2024 وفي مقدمتها موضوع "إعلام الأزمات والكوارث والمخاطر" مع التأكيد على اهمية الترويج لهذه الجائزة التي تهدف إلى تشجيع الكفاءات الإعلامية في العالم العربي.
وكانت مدينة طرابلس قد استضافت في الفترة من 20 إلى 24 ديسمبر الجاري أعمال الدورة العادية الـ(100) للجنةالدائمة للإعلام العربي برئاسة العراق والدورة العادية الـ(18) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب برئاسةالمملكة العربية السعودية وبحضور الوزراء المعنيين ورؤساء المنظمات والاتحادات الإعلامية ووفد من الأمانة العامة للجامعة العربية. (النهاية)

م م




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