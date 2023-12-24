موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأحد الساعة 00ر 00 بتوقيت غرينتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن - وزير الصحة اليمني الدكتور قاسم بحيبح يشيد خلال افتتاح المخيم الطبي العلاجي في حضرموت بدعم دولة الكويت وعطاءها المتميز لمساعدة الشعب اليمني في مختلف القطاعات وخاصة في قطاع الصحة.
عدن - وفد من جمعية الهلال الأحمر الكويتي يفتتح (مستشفى المرحوم خالد الصقر) النموذجي المتكامل الذي سيستفيد منه نحو 12 ألف يمني في مديرية جبل حبشي بمحافظة تعز ضمن حملة (الكويت بجانبكم) المستمرة منذ تسع سنوات.
الكويت - وفد من القطاع النفطي الكويتي يزور جمهورية فيتنام لمتابعة أداء مشروع مصفاة ومجمع بتروكيماويات (نغي سون) والاطلاع على آخر تطورات الأداء الفني والتشغيلي للمصفاة.
الرياض - الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يرحب بما توصلت إليه الأطراف المعنية في اليمن بشأن مجموعة من التدابير منها وقف لإطلاق النار يشمل عموم اليمن وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية والانخراط لاستئناف عملية سياسية تحت رعاية الأمم المتحدة.
رام الله - استشهاد أكثر من 66 فلسطينيا وإصابة عشرات آخرين في مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مخيم (المغازي) وسط قطاع غزة. (النهاية) ه س ص
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