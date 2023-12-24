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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأحد الساعة 00ر 00 بتوقيت غرينتش

12/24/2023 11:23:02 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن - وزير الصحة اليمني الدكتور قاسم بحيبح يشيد خلال افتتاح المخيم الطبي العلاجي في حضرموت بدعم دولة الكويت وعطاءها المتميز لمساعدة الشعب اليمني في مختلف القطاعات وخاصة في قطاع الصحة.

عدن - وفد من جمعية الهلال الأحمر الكويتي يفتتح (مستشفى المرحوم خالد الصقر) النموذجي المتكامل الذي سيستفيد منه نحو 12 ألف يمني في مديرية جبل حبشي بمحافظة تعز ضمن حملة (الكويت بجانبكم) المستمرة منذ تسع سنوات.

الكويت - وفد من القطاع النفطي الكويتي يزور جمهورية فيتنام لمتابعة أداء مشروع مصفاة ومجمع بتروكيماويات (نغي سون) والاطلاع على آخر تطورات الأداء الفني والتشغيلي للمصفاة.

الرياض - الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يرحب بما توصلت إليه الأطراف المعنية في اليمن بشأن مجموعة من التدابير منها وقف لإطلاق النار يشمل عموم اليمن وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية والانخراط لاستئناف عملية سياسية تحت رعاية الأمم المتحدة.

رام الله - استشهاد أكثر من 66 فلسطينيا وإصابة عشرات آخرين في مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مخيم (المغازي) وسط قطاع غزة. (النهاية) ه س ص

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