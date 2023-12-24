القدرة: المنظومة الصحية بجنوبي غزة في انهيار مستمر

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 كانون الأول (بترا)- من أمجد الشوا- قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، "إن الاحتلال يوجه السكان في قطاع غزة لأماكن قتلهم الجماعي في المناطق التي يدعي كذبا بأنها آمنة".

وأكد القدرة، في تصريح صحفي، اليوم الأحد، إن المنظومة الصحية في جنوبي غزة في انهيار مستمر، فيما شمال غزة بلا خدمات صحية إطلاقا.

من جهة أخرى، ارتفعت حصيلة عدد الشهداء الذين سقطوا جرّاء قصف طائرات الاحتلال الليلة لعدد من المنازل في مخيم المغازي وسط القطاع إلى 45 شهيدًا.

كما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، جرّاء قصف طائرات الاحتلال الاسرائيلي استهدف منزلًا في منطقة حي الأمل غربي خانيونس.

--(بترا)

ب ع/هـ ح

24/12/2023 23:33:16