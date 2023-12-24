القدرة: المنظومة الصحية بجنوبي غزة في انهيار مستمر

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 24 كانون الأول (بترا)- من أمجد الشوا- قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، "إن الاحتلال يوجه السكان في قطاع غزة لأماكن قتلهم الجماعي في المناطق التي يدعي كذبا بأنها آمنة".
وأكد القدرة، في تصريح صحفي، اليوم الأحد، إن المنظومة الصحية في جنوبي غزة في انهيار مستمر، فيما شمال غزة بلا خدمات صحية إطلاقا.
من جهة أخرى، ارتفعت حصيلة عدد الشهداء الذين سقطوا جرّاء قصف طائرات الاحتلال الليلة لعدد من المنازل في مخيم المغازي وسط القطاع إلى 45 شهيدًا.
كما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، جرّاء قصف طائرات الاحتلال الاسرائيلي استهدف منزلًا في منطقة حي الأمل غربي خانيونس.
--(بترا)
ب ع/هـ ح
24/12/2023 23:33:16
MENAFN24122023000117011021ID1107654418
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