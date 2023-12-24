جدارا تحتفي باليوم العالمي لذوي الإعاقة

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 24 كانون الأول (بترا)- نظم قسم التربية الخاصة بكلية العلوم التربوية في جامعة جدارا، مساء اليوم الأحد، حفلا بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي نظمته الكلية بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم في محافظة إربد، وجمعية ودق للفنون الدرامية والإعلامية، ومركز قصة نجاح ومدرسة رفيدة الأسلمية الأساسية.

وأشار رئيس الجامعة، الدكتور حابس الزبون، في كلمة ألقاها خلال الحفل الذي أقيم في مدرج الشهيد وصفي التل، إلى أهمية هذه الاحتفالية والمواضيع التي ستطرح بها سواء من الجانب الإنساني أو الإجتماعي، لاسيما وأنها تمس فئة عزيزة على قلوبنا جميعاً من الأطفال ذوي الإعاقة، وهم أصحاب الهمم والمكرمات، منوها إلى أن دراسة تخصص التربية الخاصة له فوائد كبيرة لتخريج أجيال قادرة على التعامل مع هذه الفئة العزيزة على قلوبنا جميعاً.

واشتمل الحفل على تقديم عدة فقرات تعريفية حول الأشخاص ذوي الإعاقه من إعداد طلبة مساق التدريب الميداني والدمج الشامل في التربية الخاصة، وعرض مقتطفات من أعمال طلبة التدريب الميداني في فن التعامل مع الطلبة من ذوي الإعاقة، والعديد من الفقرات الفنية والمسرحية والأدبية التي قدمتها فرقة ودق لذوي الإعاقة، وفقرات تمثيلية قدمها طلبة مركز قصة نجاح وطلبة مدرسة رفيدة الأسلمية، والتي لاقت استحسان الجمهور.

وفي نهاية الاحتفال الذي حضره نائب الرئيس الدكتور إيمان البشيتي وعميد كلية العلوم التربوية الدكتور زهير الزعبي، وعميد شؤون الطلبة الدكتور محمد الجداية، ورؤساء الأقسام في الكلية والمدرسين وذوي الطلبة، وزع الزبون الدروع التذكارية على المشاركين، والهدايا على جميع الأطفال المشاركين في الحفل.

--(بترا)

ع ع/ هـ ح

24/12/2023 23:12:56