جدارا تحتفي باليوم العالمي لذوي الإعاقة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 24 كانون الأول (بترا)- نظم قسم التربية الخاصة بكلية العلوم التربوية في جامعة جدارا، مساء اليوم الأحد، حفلا بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي نظمته الكلية بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم في محافظة إربد، وجمعية ودق للفنون الدرامية والإعلامية، ومركز قصة نجاح ومدرسة رفيدة الأسلمية الأساسية.
وأشار رئيس الجامعة، الدكتور حابس الزبون، في كلمة ألقاها خلال الحفل الذي أقيم في مدرج الشهيد وصفي التل، إلى أهمية هذه الاحتفالية والمواضيع التي ستطرح بها سواء من الجانب الإنساني أو الإجتماعي، لاسيما وأنها تمس فئة عزيزة على قلوبنا جميعاً من الأطفال ذوي الإعاقة، وهم أصحاب الهمم والمكرمات، منوها إلى أن دراسة تخصص التربية الخاصة له فوائد كبيرة لتخريج أجيال قادرة على التعامل مع هذه الفئة العزيزة على قلوبنا جميعاً.
واشتمل الحفل على تقديم عدة فقرات تعريفية حول الأشخاص ذوي الإعاقه من إعداد طلبة مساق التدريب الميداني والدمج الشامل في التربية الخاصة، وعرض مقتطفات من أعمال طلبة التدريب الميداني في فن التعامل مع الطلبة من ذوي الإعاقة، والعديد من الفقرات الفنية والمسرحية والأدبية التي قدمتها فرقة ودق لذوي الإعاقة، وفقرات تمثيلية قدمها طلبة مركز قصة نجاح وطلبة مدرسة رفيدة الأسلمية، والتي لاقت استحسان الجمهور.
وفي نهاية الاحتفال الذي حضره نائب الرئيس الدكتور إيمان البشيتي وعميد كلية العلوم التربوية الدكتور زهير الزعبي، وعميد شؤون الطلبة الدكتور محمد الجداية، ورؤساء الأقسام في الكلية والمدرسين وذوي الطلبة، وزع الزبون الدروع التذكارية على المشاركين، والهدايا على جميع الأطفال المشاركين في الحفل.
--(بترا)
ع ع/ هـ ح
24/12/2023 23:12:56
MENAFN24122023000117011021ID1107654417
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