جرش: إخلاء مبنى آيل للسقوط في سوف

(MENAFN
- Jordan News Agency)
جرش 24 كانون الأول (بترا)- قررت لجنة السلامة العامة في محافظة جرش، مساء اليوم الأحد، إخلاء أحد المباني السكنية القديمة في منطقة سوف بعد تعرضه لإنهيارات جزئية وتشكيله خطرا على السلامة العامة مع التوصية بإزالة المبنى.
وقال رئيس بلدية جرش، أحمد هاشم العتوم، إنه وردت معلومات عن وجود انهيارات جزئية لمبنى في منطقة سوف تحركت كوادر الجهات المعنية للكشف الحسي على المنزل وتحديد مدى الخطورة.
وأضاف أن لجنة الاجتماعات الطارئة المشكلة من مساعد المحافظ ومديري الشرطة والدفاع المدني وقسم السير والبلدية أوصت بأهمية إخلاء العائلات فورا من المبنى نظرا لتزايد مؤشرات تعرضه للإنهيار بأي وقت والتوصية باتخاذ قرار بإزالته.
--(بترا)
ع . ف/ هـ ح
24/12/2023 23:09:47
MENAFN24122023000117011021ID1107654416
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.