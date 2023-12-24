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جرش: إخلاء مبنى آيل للسقوط في سوف

12/24/2023 11:22:52 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

جرش 24 كانون الأول (بترا)- قررت لجنة السلامة العامة في محافظة جرش، مساء اليوم الأحد، إخلاء أحد المباني السكنية القديمة في منطقة سوف بعد تعرضه لإنهيارات جزئية وتشكيله خطرا على السلامة العامة مع التوصية بإزالة المبنى.
وقال رئيس بلدية جرش، أحمد هاشم العتوم، إنه وردت معلومات عن وجود انهيارات جزئية لمبنى في منطقة سوف تحركت كوادر الجهات المعنية للكشف الحسي على المنزل وتحديد مدى الخطورة.
وأضاف أن لجنة الاجتماعات الطارئة المشكلة من مساعد المحافظ ومديري الشرطة والدفاع المدني وقسم السير والبلدية أوصت بأهمية إخلاء العائلات فورا من المبنى نظرا لتزايد مؤشرات تعرضه للإنهيار بأي وقت والتوصية باتخاذ قرار بإزالته.
--(بترا)
ع . ف/ هـ ح
24/12/2023 23:09:47

MENAFN24122023000117011021ID1107654416

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