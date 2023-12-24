تأسيس فرق نفسية بجيش الاحتلال لمواجهة حالات الانتحار

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 كانون الأول (بترا)- أكدت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الأحد، أن قسم التأهيل في جيش الاحتلال الإسرائيلي، قرر "إطلاق برنامج لمساعدة الجنود الذين يعانون من اضطرابات نفسية بسبب الحرب في غزة".

وقالت نقلا عن مسؤولين بقسم التأهيل إنه "سيتم تشكيل فرق من ممرضين، وأطباء نفسيين، يستطيعون التعامل مع الميول الانتحارية من أجل إجراء تقييم للجنود الذين يعانون من اضطرابات نفسية".

وأضافت الصحيفة أن "الحرب على غزة تفرض ثمنا باهظا لا يطاق في الأرواح، والإصابات الجسدية، والاضطرابات النفسية، خصوصا بين المعاقين من جنود جيش الاحتلال".

--(بترا)

رصد / ف ق/ب ع/ هـ ح

24/12/2023 22:48:19