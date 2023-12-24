تأسيس فرق نفسية بجيش الاحتلال لمواجهة حالات الانتحار

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 24 كانون الأول (بترا)- أكدت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الأحد، أن قسم التأهيل في جيش الاحتلال الإسرائيلي، قرر "إطلاق برنامج لمساعدة الجنود الذين يعانون من اضطرابات نفسية بسبب الحرب في غزة".
وقالت نقلا عن مسؤولين بقسم التأهيل إنه "سيتم تشكيل فرق من ممرضين، وأطباء نفسيين، يستطيعون التعامل مع الميول الانتحارية من أجل إجراء تقييم للجنود الذين يعانون من اضطرابات نفسية".
وأضافت الصحيفة أن "الحرب على غزة تفرض ثمنا باهظا لا يطاق في الأرواح، والإصابات الجسدية، والاضطرابات النفسية، خصوصا بين المعاقين من جنود جيش الاحتلال".
--(بترا)
رصد / ف ق/ب ع/ هـ ح
24/12/2023 22:48:19
MENAFN24122023000117011021ID1107654415
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