الملكة رانيا: في عيد ميلاد المسيح ندعو الله أن يعم السلام في الأراضي المقدسة

الملكة رانيا: في عيد ميلاد المسيح ندعو الله أن يعم السلام في الأراضي المقدسة
التاريخ
12/24/2023 11:22:50 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 24 كانون الأول (بترا )- عبّرت جلالة الملكة رانيا في تدوينة عبر حسابها الرسمي على منصة "x"، مساء اليوم الأحد، عن أمنياتها بالخير والبركة لإخواننا المسيحيين بالتزامن مع احتفال العالم بعيد ميلاد المسيح.
وقالت جلالتها في التدوينة: "أمنياتنا بالخير والبركة لإخواننا المسيحيين ونبتهل إلى الله خاشعين في ميلاد المسيح عليه السلام أن يعم السلام في الأراضي المقدسة وتُزهر الرحمة في العالم".
--(بترا)
ع ح/ ب ع/ هـ ح
24/12/2023 22:38:28
MENAFN24122023000117011021ID1107654412
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