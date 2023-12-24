الملكة رانيا: في عيد ميلاد المسيح ندعو الله أن يعم السلام في الأراضي المقدسة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 كانون الأول (بترا )- عبّرت جلالة الملكة رانيا في تدوينة عبر حسابها الرسمي على منصة "x"، مساء اليوم الأحد، عن أمنياتها بالخير والبركة لإخواننا المسيحيين بالتزامن مع احتفال العالم بعيد ميلاد المسيح.

وقالت جلالتها في التدوينة: "أمنياتنا بالخير والبركة لإخواننا المسيحيين ونبتهل إلى الله خاشعين في ميلاد المسيح عليه السلام أن يعم السلام في الأراضي المقدسة وتُزهر الرحمة في العالم".

--(بترا)

ع ح/ ب ع/ هـ ح

24/12/2023 22:38:28