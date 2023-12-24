رئيس مجلس النواب: مجازر الاحتلال تسرق بهجة عيد الميلاد المجيد

رئيس مجلس النواب: مجازر الاحتلال تسرق بهجة عيد الميلاد المجيد
التاريخ
12/24/2023 11:22:49 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 24 كانون الأول(بترا)- أعرب رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، وأعضاء المجلس عن أطيب التهاني والأمنيات لإخوتنا المسيحيين بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد.
وقال الصفدي: في بيان صحفي، مساء اليوم الأحد، "نسأل العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة في وقت ينعم أهلنا في فلسطين المحتلة بالسلام والطمأنينة، وهم الذين يعانون أبشع جرائم الاحتلال، حيث الدمار والمجازر في غزة تسرق بهجة العيد من عيون الأطفال وتقتل الفرح في أرجاء أمتنا".
--(بترا)
م خ/ب ع/ هـ ح
24/12/2023 22:16:12
MENAFN24122023000117011021ID1107654410
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