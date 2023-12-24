رئيس مجلس النواب: مجازر الاحتلال تسرق بهجة عيد الميلاد المجيد

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 كانون الأول(بترا)- أعرب رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، وأعضاء المجلس عن أطيب التهاني والأمنيات لإخوتنا المسيحيين بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد.

وقال الصفدي: في بيان صحفي، مساء اليوم الأحد، "نسأل العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة في وقت ينعم أهلنا في فلسطين المحتلة بالسلام والطمأنينة، وهم الذين يعانون أبشع جرائم الاحتلال، حيث الدمار والمجازر في غزة تسرق بهجة العيد من عيون الأطفال وتقتل الفرح في أرجاء أمتنا".

--(بترا)

م خ/ب ع/ هـ ح

24/12/2023 22:16:12