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5 ليال لباليه كسارة البندق على المسرح الكبير بالأوبرا بدءا من الثلاثاء

12/24/2023 11:22:35 PM
(MENAFN- Youm7) تواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر احتفالاتها بالكريسماس والعام الجديد 2024 حيث تقدم فرقة باليه أوبرا القاهرة رائعة المؤلف الروسى تشايكوفسكى الباليه الكلاسيكى العالمى كسارة البندق من إخراج أرمينيا كامل ويصاحبه أوركسـترا أوبرا القاهـرة بقيادة المايسترو نادر عباسى وتصميم الرقصات إيفانوف - فايونين والدكتور عبد المنعم كامل، الديكورات سولودوفنيكوف ومحمد الغرباوى والإضاءة والجرافيك المهندسان ياسر شعلان ومحمد عبد الرزاق وذلك فى 5 عروض تبدا الثامنة مساء أيام الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت 26، 27، 28، 29، 30 ديسمبر على المسرح الكبير .










باليه كسارة البندق ارتبط بأعياد الميلاد والعام الجديد بسبب أجواءه الساحرة وأحداثه الشيقة الى جانب تصوير قدرة الحب على تحويل مصائر الأشخاص والتأثير على الأحداث ويعتمد على استخدام عناصر إبهار فنية متنوعة بالإضافة إلى بعض الخدع البصرية وتدور قصته حول أحلام الفتاة الصغيرة الجميلة كلارا في ليلة عيد الميلاد بعد تلقيها دمية كسارة البندق من صديق عائلتها العراب وصانع الألعاب دروسليمر كهدية للعام الجديد وإعجابها باللعبة التى تحطمت على يد أخيها فريتز دون قصد فتحزن وتخلد إلى النوم لترى اللعبة عادت لحالتها الأصلية ثم تتحول إلى أمير وسيم وتدور مجموعة من الحكايات الحالمة بين كلارا وأميرها وألعاب عيد الميلاد .



يذكر أن باليه كسارة البندق كتب موسيقاه الروسى تشايكوفسكى عام 1891 مستلهماً احدى قصص الكاتب الفرنسى ألكسندر دوما الأب الذى أقتبسها بدوره من رواية كسارة البندق وملك الفئران لأرنست هوفمان وعرض لأول مرة عام 1892 علي مسرح دار الأوبرا الإمبراطورى بسان بيترسبورج ويعد أحد أهم العروض الكلاسيكية لفرقة باليه أوبرا القاهرة حيث تم تقديمه لأول مرة على المسرح الكبير عام 1993 ومنذ ذلك الوقت يعرض سنويا فى ديسمبر احتفالاً بالعام الجديد بنفس تصميمات عناصره الفنية من ديكورات وملابس وأزياء وموسيقى حفاظاً على طابعه الكلاسيكى .












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