ذكرى ميلاد الفنان عادل خيرى صاحب إفيه انتى جاية اشتغلى إيه.. اليوم

MENAFN - Youm7) تحل اليوم الإثنين ذكرى ميلاد الفنان عادل خيرى ، الذى اشتهر بجملته "انتى جاية اشتغلى ايه؟.. سواق" خلال أحد مشاهده فى المسرحية الكوميدية الشهيرة "إلا خمسة" أمام نجمة الكوميديا مارى منيب التى كانت البطولة المطلقة الأولى لها.

برع بطل المسرحية عادل خيرى فى شخصية "عادل المحامى" الذى كان يبحث عن الكنز المدفون داخل فيلا المرأة العجوز، وحرص على الجمع بين مهنته والفن فى هذا العمل، كما أنه مارس مهنة المحاماة مع الوقوف على مسرح الريحانى، فيما افتتح مع زوجته السيدة إيناس حقى مكتبًا لممارسة مهنته المحاماة.

وعادل خيرى هو نجل المؤلف والمنتج بديع خيرى، الذى عشق الفن منذ دراسته الثانوية، والتحق بفريق التمثيل بالجامعة، حين كان يدرس فى كلية الحقوق، ورغم وفاته التى مثلت صدمة وقتها للوسط الفنى فى 5 مايو 1963، فى سن صغيرة عن 31 عاماً، شارك بالتمثيل فى عدد من المسرحيات منها "لو كنت حليوة، الشايب لما يدلع، حسن ومرقص وكوهين، يا ما كان فى نفسى، أشوف أمورك أستعجب، لزقة إنجليزى، 30 يوم فى السجن، إبليس وشركاه، أحب حماتى، الستات لبعضهم"، كما شارك بالتمثيل فى فيلمى "لقمة العيش، البنات والصيف"، وقام بتأليف فيلم "أنا وأنت" عام 1950، وأخرج أربع مسرحيات، هى"يا ريتنى ما اتجوزت، الشايب لما يدلع، تعيش وتاخد غيرها، إلا خمسة".

وعند بلوغه الواحد والثلاثين من عمره عاش فترة صعبة عانى فيها من تناول الأدوية والحقن، وحتى فى فترات الراحة وبين فصول العرض المسرحى، حيث كان مريضًا بالسكر، ثم أصيب بتليف الكبد، واستمر الحال على هذا النحو حتى توقف نهائيًّا عن العمل فى المسرح فى أواخر أيامه بعد أن ساءت حالته وأصبح مقيمًا فى المستشفى بصفة مستمرة.

وكان عادل خيرى الابن يستعين بزوجته، التى كانت بطلة العالم فى السباحة بإيطاليا، فى الحُكم على النص المسرحى، وقد أنجبا 3 بنات، وارتبط بهن الفنان المصرى كثيرًا وقضى معهن فترات جميلة، وذلك قبل أن يرحل وهو شابًا لم يكمل بعد الـ33 عامًا.







