عانت من معاملة والدها ودخلت فى مشاكل على الميراث.. ذكرى ميلاد ميمي شكيب

MENAFN - Youm7) يحل اليوم الإثنين ذكرى ميلاد الفنانة ميمى شكيب ، بعد تقديمها عددًا من الأعمال المهمة التي تركت بصمة كبيرة مع جمهورها، ورغم الحياة المرفهة التى عاشتها، إلا أنها لم تشعر بالسعادة بسبب معاملة والدها المتشددة، فكان يمنعها وأختها من الخروج للمنزل، إلا من أجل الذهاب للمدرسة فقط.

وعقب وفاة والدها دخلت وأسرتها فى مشاكل عديدة مع عائلتها بسبب خلافات الميراث وتم حرمانهم منه، واضطرت الأم للنزول للعمل، حتى تتمكن من الإنفاق على ابنتيها، فى تلك الأثناء، تقدم أحد الأثرياء، وكان ابن شقيقة إسماعيل باشا صدقى رئيس الوزراء للزواج من ميمي، رغم أنه يكبرها بنحو عشرين عامًا، إلا أنها وافقت على الزواج منه، عاملها معاملة مهينة وبعد ثلاثة أشهر من الزواج، تزوج من امرأة آخرى، وتركها فى المنزل وحيدة، وحاملًا فى طفلها الأول، فلم تتحمل هذه الصدمة، وأصيبت بشلل مؤقت، وطلبت الطلاق من زوجها، قبل أن تضع طفلها الأول.

من أشهر الأفلام التى جمعت بينهما وكانا فى معظمها يجسدان دور الحبيبين أو الزوجين، منها "الحل الاخير" عام 1937 و"بيومى أفندى" عام 1949 و"نشالة هانم" عام 1953 و"ابن ذوات" و"كلمة الحق" عام 1953.

"ابن الشعب" أول أفلامها عام 1934 وهو الفيلم الذى تحول إلى حقيقة، حيث جسدت فيه ميمى دور ابنة أحد الباشوات تحب شابًا فقيرًا جسد دوره سراج منير ولكنهما يفشلان فى الزواج بسبب رفض والدها لتلك الزيجة، نظرًا لفارق المستوى الاجتماعي، فيكافح الشاب الفقير ويجتهد، حتى يصبح محاميًا معروفًا ويتزوج حبيبته. مع نهاية الفيلم، كان سراج منير يطلب من ميمى الزواج، لكن رفضت أسرتها الزواج.

بعد ثلاث سنوات، اشتركا سويًا فى فيلم "الحل الأخير"، كرر سراج طلبه مرة أخرى، فوافقت أسرتها هذه المرة، لكن الغريب أن أسرته هى من عارضت زواجه بشدة، لأنها كانت ترفض زواجه بفنانة. لجأ سراج منير لصديقه نجيب الريحاني، الذى توسط أكثر من مرة لدى أسرة سراج منير، وبعد محاولات مضنية استمرت سنوات، وافقت الأسرة، لتتوج قصة الحب بالزواج عام 1942، وعاشا معا 15 سنة فى منتهى السعادة، واشتركا سويًا فى العديد من الأفلام، قدما خلالها دور زوجين أو حبيبين منها بيومى أفندى ونشالة هانم، ودهب وابن ذوات وكلمة حق.

واستكمالا لفصول المأساة التى عاشتها شكيب فقد انتهت حياتها بالمثل على طريقة سعاد حسني، حيث تم إلقائها من شرفة منزلها بوسط البلد فى 20 مايو عام 1983، ولم يعرف أحد مرتكب الجريمة، وأخذت الأحاديث تتردد وقتها، أنه تم التخلص منها من قبل بعض رجال السياسة، ممن كانوا يشاركون فى إدارة شبكتها، وقيدت القضية ضد مجهول.







