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7 أشياء تسبب الفوضى فى دولابك.. أكياس المغسلة والشماعات الزيادة أبرزها

12/24/2023 11:22:31 PM
(MENAFN- Youm7) يجب عليك فرز دولابك من وقت لآخر للتخلص من الفوضى والأشياء القديمة أو التي لا تستخدمها أو لا تحتاج لها، وغالبًا ما يتم ذلك في الوقت الانتقالي بين الفصول. وحتى تحصل على دولاب منظمة ومريحة للعين، إليك 7 أشياء تسبب الفوضى في دولابك وفقاً لموقع "thespruce".


الملابس التي لا تحتاج لها
إذا كنت لا ترتدي بعض الملابس الموجودة في دولابك في الوقت الحالي عليك التخلص منها، حيث تعكس دولابك أسلوب حياتك اليوم، لذلك لا تخزن بها ما لا يتناسب مع نمط حياتك اليومي مثل البدلات التي كنت ترتديها في مهنة سابقة، بينما إذا كنت تريد الاحتفاظ ببعض الأشياء فقم بتخزينها في مكان آخر.


تذكارات
قد يوجد علي سبيل المثال صندوق به مجلات وبطاقات بريدية قديمة فالدولاب ليست المكان المناسب لتلك الأشياء، ويعتبر الدولاب بمثابة عقار فكل ركن فيه له أهمية لذلك قم بتخزين تلك الأشياء في مكان آخر.


الأشياء التي تحتاج إلى إصلاح
لا داعي من الاحتفاظ بالحقيبة التي تحتاج إلى حزام جديد أو الأحذية التي تحتاج إلى أربطة جديدة لفترة طويلة، فقم بالتخلص من تلك الأشياء أو قم بتصليحها بالفعل.


أكياس المغسلة
بمجرد استخدام ملابسك ووضعها في الدولاب قم بإخراجها من أكياس المغسلة، لأن الملابس تبدو غير متماسكة إذا كانت تغطيها أكياس تنظيف جاف.


شماعات زيادة


لا تتمسك بكل الشماعات التي تدخل إلى منزلك سواء التي تأتي إليك من المغسلة أو التي لا تستخدمها، حيث يمكنك إعادة تدوير أي شماعات لا تعمل بشكل جيد.


الهدايا التي لا تحبها


من المعروف أن الهدايا التي تأتي من شخص عزيز عليك من الصعب التفريط بها، لكن لا مانع من التخلص منها إذا كانت لا تناسب اسلوبك، كما يجب عليك أن تكون محاطاً بالأشياء التي تحبها في منزلك.


إلكترونيات


حتى لا تخزن في دولابك أشياء لا تفيد عليك بفحص أجهزة الشحن والكابلات والأسلاك وأجهزة الكمبيوتر المحمولة القديمة والتخلص منها إذا كنت لم تعد تستخدمها.












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