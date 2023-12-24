7 أشياء تسبب الفوضى فى دولابك.. أكياس المغسلة والشماعات الزيادة أبرزها

(MENAFN
- Youm7) يجب عليك فرز دولابك من وقت لآخر للتخلص من الفوضى والأشياء القديمة أو التي لا تستخدمها أو لا تحتاج لها، وغالبًا ما يتم ذلك في الوقت الانتقالي بين الفصول. وحتى تحصل على دولاب منظمة ومريحة للعين، إليك 7 أشياء تسبب الفوضى في دولابك وفقاً لموقع "thespruce".
الملابس التي لا تحتاج لها
إذا كنت لا ترتدي بعض الملابس الموجودة في دولابك في الوقت الحالي عليك التخلص منها، حيث تعكس دولابك أسلوب حياتك اليوم، لذلك لا تخزن بها ما لا يتناسب مع نمط حياتك اليومي مثل البدلات التي كنت ترتديها في مهنة سابقة، بينما إذا كنت تريد الاحتفاظ ببعض الأشياء فقم بتخزينها في مكان آخر.
تذكارات
قد يوجد علي سبيل المثال صندوق به مجلات وبطاقات بريدية قديمة فالدولاب ليست المكان المناسب لتلك الأشياء، ويعتبر الدولاب بمثابة عقار فكل ركن فيه له أهمية لذلك قم بتخزين تلك الأشياء في مكان آخر.
الأشياء التي تحتاج إلى إصلاح
لا داعي من الاحتفاظ بالحقيبة التي تحتاج إلى حزام جديد أو الأحذية التي تحتاج إلى أربطة جديدة لفترة طويلة، فقم بالتخلص من تلك الأشياء أو قم بتصليحها بالفعل.
أكياس المغسلة
بمجرد استخدام ملابسك ووضعها في الدولاب قم بإخراجها من أكياس المغسلة، لأن الملابس تبدو غير متماسكة إذا كانت تغطيها أكياس تنظيف جاف.
شماعات زيادة
لا تتمسك بكل الشماعات التي تدخل إلى منزلك سواء التي تأتي إليك من المغسلة أو التي لا تستخدمها، حيث يمكنك إعادة تدوير أي شماعات لا تعمل بشكل جيد.
الهدايا التي لا تحبها
من المعروف أن الهدايا التي تأتي من شخص عزيز عليك من الصعب التفريط بها، لكن لا مانع من التخلص منها إذا كانت لا تناسب اسلوبك، كما يجب عليك أن تكون محاطاً بالأشياء التي تحبها في منزلك.
إلكترونيات
حتى لا تخزن في دولابك أشياء لا تفيد عليك بفحص أجهزة الشحن والكابلات والأسلاك وأجهزة الكمبيوتر المحمولة القديمة والتخلص منها إذا كنت لم تعد تستخدمها.
MENAFN24122023000132011024ID1107654404
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.