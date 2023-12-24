عشان تفضلى شباب خليكى فى الطبيعى.. مكملات غذائية هتنور بشرتك وتحليها

MENAFN - Youm7) مع التقدم في العمر تتغير أشياء كثيرة بما في ذلك البروتينات الموجودة في البشرة والتي تتحلل بمرور الوقت وهذا يسبب التجاعيد ويجعل من الصعب الحفاظ على بشرتك ناعمة وشبابية ومشرقة.وحسب ما ذكره موقع siobeauty هناك الكثير من المكملات الغذائية الطبيعية التي تعمل على محاربة التجاعيد والتخلص من الشيخوخة مع تعزيز الرطوبة وهى:

- زيت سمك



زيت السمك مليء بأحماض أوميجا 3 الدهنية ، وهذه الأحماض الدهنية الأساسية لديها عدد من الفوائد الصحية المثبتة، و أنها تدعم نمو الكولاجين وتعزيز رطوبة الجلد، وكلاهما يساعد على الحفاظ على بشرتك جميلة.

- الزنك والكالسيوم

يعد كل من الزنك والكالسيوم ضروريين لصحتك بشكل عام، لكنهما مهمان أيضًا لصحة بشرتك،

الزنك ضروري لبنية الخلايا وقوة الأنسجة، مما يساعد على محاربة التجاعيد والحفاظ على شد الجلد وفي الوقت نفسه، يساعد الكالسيوم في تجديد الخلايا ونموها، وبالتالي الحفاظ على بشرتك شابة وجميلة.

- الفيتامينات (أ، ج، هـ)

ربما لا يكون مفاجئًا أن الفيتامينات مفيدة لصحتك. ولكن من الجدير التأكيد على مدى أهمية هذه الفيتامينات A وC وE لبشرتك ومن فوائدها لبشرتك.

-يزيد فيتامين أ من تكاثر الخلايا ويحفز إنتاج الكولاجين.

-يساعد فيتامين C على منع تلف الخلايا، وبالتالي يسهل إنتاج الإيلاستين والكولاجين.

-فيتامين E هو أحد مضادات الأكسدة التي تحمي خلايا الجلد وتساعد في الحفاظ على الرطوبة.

- البيوتين

البيوتين هو أحد فيتامينات ب الأساسية، المعروف أيضًا باسم فيتامين ب7، الذي يساعد على تعزيز البشرة الجميلة، بالإضافة إلى صحة الأظافر والشعر ويعتقد الباحثون أيضًا أن البيوتين يعمل على تقليل موت خلايا الجلد، وهو أمر جيد بالتأكيد.

يوجد البيوتين في الأطعمة مثل الجبن والفاصوليا والبيض والخضروات الورقية. يمكنك إضافة المزيد من هذه الأطعمة إلى نظامك الغذائي لضمان حصولك على الكثير من البيوتين، أو يمكنك تناول قرص كمكمل غذائي.

- حمض الهيالورونيك

يعد حمض الهيالورونيك، أو هيالورونات الصوديوم، بلا شك أحد أفضل المكملات الغذائية للبشرة الجميلة، ويتمتع هذا المركب بخصائص قوية بشكل لا يصدق للاحتفاظ بالرطوبة، لذا فلا عجب أنه يساعد في الحفاظ على مظهر بشرتك شابًا.