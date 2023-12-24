5 قواعد للحماية من ظهور تجاعيد الرقبة.. واقى الشمس البداية

MENAFN - Youm7) تجاعيد الرقبة واحدة من المشكلات التي تعانى منها السيدات وتؤثر على جمالهن ومظهرهن، في حين أن بعض التجاعيدالموجودة على الرقبة تعتبر طبيعية، إلا أنه يمكن تجنب الكثير منها من خلال العناية البسيطة والاهتمام بعادات معينة بالنسبة، وحسب ما ذكره موقع pinkvilla هناك خطوات بسيطة تساعدك على تجنب تجاعيد الرقبة وهى:





1. واقي الشمس

يعتبر الكريم الواقي من الشمس من أهم العناصر الأساسية للعناية بالبشرة، ولقد ركز خبراء التجميل في جميع أنحاء العالم بشكل بارز على تطبيق الكريم الواقي من الشمس يوميًا وإعادة وضعه كل 2-3 ساعات، واقي الشمس واسع النطاق سيحمي البشرة من أشعة الشمس الضارة ويبطئ علامات الشيخوخة التي تظهر على الجلد، بما في ذلك الخطوط الدقيقة والتجاعيد، وهذا يجعل وضعه على رقبتك أمرًا ضروريًا للغاية، سواء كان ذلك باستخدام لوشن أو جل أو كريم أو مصل.











2. دمج حمض الهيالورونيك وفيتامين C

فيما يتعلق بالعلاجات الموضعية مثل الأمصال والتونر والمرطبات، يمكن للمرء بسهولة العثور على منتجات تحتوي على حمض الهيالورونيك وفيتامين C وحمض الجليكوليك التي تخترق الجلد بكفاءة هذه المكونات ضرورية لترطيب البشرة، ويمكن عكس الضرر البيئي الناجم عن الجذور الحرة والتعرض لأشعة الشمس على الجلد باستخدام الخصائص المضادة للأكسدة لفيتامين C بالنسبة لأحماض الهيالورونيك.

3. ضعي الريتينول وركزي على بناء الكولاجين

لقد كانت منتجات الريتينول المتاحة دون وصفة طبية مرادفة لمكافحة الشيخوخة في السنوات القليلة الماضية، فالريتينول هو أحد مشتقات فيتامين أ الذي أثبت بشكل كبير تأثيره الإيجابي على إنتاج الكولاجين ويساعد في مكافحة علامات شيخوخة الجلد، لتحفيز الكولاجين في الجلد، تحظى العلاجات الاحترافية مثل الوخز بالإبر الدقيقة باستخدام الترددات الراديوية بشعبية كبيرة، وتعمل هذه العلاجات المتقدمة على تعزيز إنتاج الكولاجين وشد الجلد والقضاء على التجاعيد.











4. تجنب التدخين

كشفت دراسة أجريت عام 2013 أن التغيرات التي يسببها التدخين في الوجه والشيخوخة المبكرة هي أبرزها، في حين أن التبغ هو المسؤول عن تلف الكولاجين، فإن تناول النيكوتين يؤثر بشكل مباشر على إمدادات الأكسجين ويؤدي إلى ظهور التجاعيد على الجلد، وكشفت دراسة أخرى عن الآثار المجددة لعدم التدخين على الجلد، مثل عكس علامات الشيخوخة الظاهرة.

5.اعتني بوضعية رقبتك

يتجاهل الكثير منا بسهولة أهمية وضعية الجسم وكيف تؤثر على مظهرنا بفضل التكنولوجيا، سواء كان هاتفك المحمول أو الكمبيوتر المحمول أو الجهاز اللوحي، أصبح لدى الكثير من الأشخاص الآن ما يسمى برقبة التكنولوجيا أو رقبة النص مع تناقص الكولاجين في الجلد، تتعمق التجاعيد التي تتشكل بسبب وضعية الرقبة الثابتة وتميل إلى العثور على مكان دائم، ولتجنب ذلك، تأكد من قيامك بتغييرات منتظمة في وضعية جسدك وتقليل الوقت الذي تقضيه أمام الشاشة.