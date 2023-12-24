تعرف على سرعة طريقك للحد من المخالفات المرورية

يجب على قائدى السيارات معرفة السرعات المقررة لكل طريق للحد من المخالفات المرورية خاصة بعد تركيب الرادارات الثابتة والتقليل من تدخل العنصر البشرى للحد من الحوادث، مع مراعاة أحكام هذه اللائحة يكون الحد الأقصى لسرعة مركبات النقل السريع على الطرق عند توافر الظروف المناسبة على الوجه الآتى :





أولا : داخل المدن







40 كيلومتر فى الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات وأنصاف المقطورات







60 كيلومتر فى الساعة لباقى أنواع المركبات، وداخل التجمعات السكنية والصناعية والسياحية







40 كيلومتر لكافة أنواع المركبات





الطرق السريعة أو الرئيسية التى تربط المحافظات، والتى تتبع المحليات أو الهيئة العامة للطرق والكبارى







60 كيلومتر فى الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات والسيارات من نوع سيمى تريلر " نصف المقطورة " .





70 كيلومتر فى الساعة للسيارات النقل



80 كيلومتر فى الساعة لسيارات نقل الركاب







90 كيلومتر فى الساعة لباقى أنواع السيارات .





ثانيا : الطرق الصحراوية







القاهرة / الإسكندرية - القاهرة / الإسماعيلية / بورسعيد – القاهرة / السويس – القاهرة / بلبيس – الإسكندرية / مطروح / السلوم – القاهرة / الفيوم – وادى النطرون / العلمين .





70 كيلومتر فى الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات والسيارات من نوع " سيمى تريلر " نصف المقطورة







80 كيلومتر فى الساعة لسيارات النقل .





90 كيلومتر فى الساعة لسيارات نقل الركاب .





100 كيلومتر فى الساعة لباقى أنواع السيارات





