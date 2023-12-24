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تعرف على آخر موعد للتقديم على وظائف المحطات النووية للعمل بالضبعة

12/24/2023 11:22:25 PM
(MENAFN- Youm7)

تنتهى هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء من تلقى طلبات الالتحاق بالوظائف المعلنة حتى الخميس 28 ديسمبر لجميع التخصصات لمن تخلفوا عن موعد التقديم المحدد لهم وفقا لكل تخصص الذى تم الإعلان عنه.


وانتهت الهيئة من تلقى طلبات الالتحاق بالوظائف من خلال موقعها الإلكترونى


على وظائف درجة مدير عام من 15 وحتى 21 ديسمبر .


ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الذين تم اختيارهم من خلال الموقع الالكترونى، ليتم تنقيتهم اليكترونيا و بدون أى تدخل بشرى لتطبيق مبدأ المساواة و الشفافية و اختيار الأفضل من بين المتقدمين.








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