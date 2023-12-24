استحواذ مشروعات الصرف الصحي والمياه على 50% من مخصصات المرحلة الأولى من حياة كريمة

MENAFN - Youm7) كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن استحواذ مشروعات "الصرف الصحى ومياه الشرب" على حوالى 50% من مخصصات المرحلة الأولى من المشروع القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" ، خاصةً أنه يتم تنفيذها بأساليب مستدامة تؤكد على معايير الجودة والتغطية الكاملة.

وفى القطاع الصحي، أكد تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على مساهمة المبادرة فى تسريع الجهود المبذولة للتوسع فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل من خلال إنشاء المستشفيات المركزية ووحدات الرعاية الأولية طبقاً لمعايير منظومة التأمين الصحى الشامل، أما فى قطاع التعليم، فقد ساهمت المبادرة فى خفض كثافة الفصول فى 35% من المدارس وحل مشكلة تعدد الفترات الدراسية فى 33% من إجمالى المدارس التى تعمل بنظام الفترات، وزيادة نسبة القيد فى مرحلة رياض الأطفال.

وأضاف التقرير، أن هناك جهودًا بذلك على مدار العامين الماضيين بالتنسيق مع البنك المركزى للتوسع فى تطبيق استراتيجية الشمول المالى ضمن مبادرة "حياة كريمة"، ونتج عن هذه الجهود تغطية كافة الوحدات المحلية بماكينات الصراف الآلي، وإنشاء وتطوير 127 فرعا بنكيا، وفتح أكثر من 265 ألف حساب بنكي، فضلاً عن الاهتمام بنشر ثقافة الادخار.