تعرف على مواعيد تسليم 130 عمارة سكنية بمشروع جنة فى مدينة المنصورة الجديدة

يبدأ جهاز تنمية

مدينة المنصورة الجديدة ، فى تسليم 130 عمارة بمشروع جنة 1 بالمنطقة الأولى بالمرحلة الأولى بمدينة المنصورة الجديدة، وذلك من يوم الإثنين 1/1/2024 وحتى يوم الثلاثاء 24/4/2024، والمحجوزة بنظام الحجز الإلكترونى "online" بتاريخ 15/1/2023.

وأوضح المهندس محمد الغمراوى، رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، أن مدينة المنصورة الجديدة، تضم 19431 وحدة سكنية (6096 وحدة إسكان لمنخفضى الدخل – 11232 وحدة إسكان متوســط – 2103 فيلات إسكان متميــز)، وشواطــئ مفتوحـــة للأســـرة المصريـــة، وساحــات للاحتفال والترفيه "كورنيــش أهـــل مصـــر"، وهى مدينة حيويـــة بالأنشطــة، كما أنها مدينــة خضــراء، بها 1800 فدان مساحات خضراء، وتمثل 25 % من إجمالى مساحة المدينة، كما تضم الكورنيــش وهو محور أخضـــر ترفيهـــي، ومحاور الطرق الرئيسية بالمدينة محاور خضراء، بجانب الحدائق المركزية الخضراء - الحديقة الجنوبية، بجانب تطبيق مبادئ الإسكان الأخضر، إضافة إلى أنها مدينة تدعم حركة المشاة والدراجات، حيث يوجد بها 9 كم مسارات للمشاة والدراجات.

وأوضح المهندس محمد الغمراوى، رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين، 9 و 10، يوم الإثنين 1/1/2024، ووحدات العمارتين 11 و 12، يوم الثلاثاء 2/1/2024، ووحدات العمارتين 13 و 14، يوم الأربعاء 3/1/2024، ووحدات العمارتين 15 و 16، يوم الخميس 4/1/2024، ووحدات العمارتين 17 و 18، يوم الإثنين 8/1/2024، ووحدات العمارتين 19 و 20، يوم الثلاثاء 9/1/2024، ووحدات العمارتين 21 و 22، يوم الأربعاء 10/1/2024.

وأضاف أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين 23 و 24، يوم الأحد 14/1/2024، ووحدات العمارتين 25 و 26، يوم الإثنين 15/1/2024، ووحدات العمارتين 27 و 28، يوم الثلاثاء 16/1/2024، ووحدات العمارتين 29 و 30، يوم الأربعاء 17/1/2024، وتم تخصيص يوم الخميس 18/1/2024، لمن تخلف عن الاستلام، وتسليم وحدات العمارتين 31 و 32، يوم الأحد 21/1/2024، ووحدات العمارتين 33 و 34، يوم الإثنين 22/1/2024، ووحدات العمارتين 35 و 36، يوم الثلاثاء 23/1/2024، ووحدات العمارتين 37 و 38، يوم الأربعاء 24/1/2024، ووحدات العمارتين 39 و 40، يوم الأحد 28/1/2024، ووحدات العمارتين 41 و 42، يوم الإثنين 29/1/2024، ووحدات العمارتين 43 و 44، يوم الثلاثاء 30/1/2024، ووحدات العمارتين 45 و 46، يوم الأربعاء 31/1/2024، وتم تخصيص يوم الخميس 1/2/2024، لمن تخلف عن الاستلام.

وأشار رئيس جهاز مدينة منصورة الجديدة، إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين 47 و 48، يوم الأحد 4/2/2024، ووحدات العمارتين 49 و 50، يوم الإثنين 5/2/2024، ووحدات العمارتين 51 و 52، يوم الثلاثاء 6/2/2024، ووحدات العمارتين 53 و 63، يوم الأربعاء 7/2/2024، ووحدات العمارتين 64 و 65، يوم الخميس 8/2/2024، ووحدات العمارتين 66 و 67، يوم الأحد 11/2/2024، ووحدات العمارتين 68 و 70، يوم الإثنين 12/2/2024، ووحدات العمارتين 71 و 78، يوم الثلاثاء 13/2/2024، ووحدات العمارتين 79 و 80، يوم الأربعاء 14/2/2024، كما تم تخصيص يوم الخميس 15/2/2024، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.

وقال: سيتم تسليم وحدات العمارتين 81 و 82، يوم الأحد 18/2/2024، ووحدات العمارتين 83 و 84، يوم الإثنين 19/2/2024، ووحدات العمارتين 85 و 86، يوم الثلاثاء 20/2/2024، ووحدات العمارتين 87 و 88، يوم الأربعاء 21/2/2024، ووحدات العمارتين 89 و 90، يوم الخميس 22/2/2024، ووحدات العمارتين 91 و 92، يوم الأحد 25/2/2024، ووحدات العمارتين 93 و 94، يوم الإثنين 26/2/2024، ووحدات العمارتين 95 و 96، يوم الثلاثاء 27/2/2024، ووحدات العمارتين 97 و 98، يوم الأربعاء 28/2/2024، وتم تخصيص يوم الخميس 29/2/2024، لمن تخلف عن الاستلام.

وأضاف: سيتم تسليم وحدات العمارتين 99 و100، يوم الأحد 3/3/2024، ووحدات العمارتين 101 و 102، يوم الإثنين 4/3/2024، ووحدات العمارتين 103 و 104، يوم الثلاثاء 5/3/2024، ووحدات العمارتين 105 و 106، يوم الأربعاء 6/3/2024، ووحدات العمارتين 107 و 108، يوم الخميس 7/3/2024، ووحدات العمارتين 109 و 110، يوم الأحد 10/3/2024، ووحدات العمارتين 111 و 112، يوم الثلاثاء 12/3/2024، ووحدات العمارتين 113 و 114، يوم الأربعاء 13/3/2024، وتخصيص يوم الخميس 14/3/2024، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.

ونوه رئيس الجهاز، عن أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين 115 و 116، يوم الأحد 17/3/2024، ووحدات العمارتين 117 و 118، يوم الإثنين 18/3/2024، ووحدات العمارتين 119 و 120، يوم الثلاثاء 19/3/2024، ووحدات العمارتين 121 و 122، يوم الأربعاء 20/3/2024، وتخصيص يوم الخميس 21/3/2024، لمن تخلف عن الاستلام، كما سيتم تسليم وحدات العمارتين 123 و 124، يوم الأحد 24/3/2024، ووحدات العمارتين 125 و 126، يوم الإثنين 25/3/2024، ووحدات العمارتين 127 و 128، يوم الثلاثاء 26/3/2024، ووحدات العمارتين 129 و 130، يوم الأربعاء 27/3/2024، ووحدات العمارتين 131 و 132، يوم الخميس 28/3/2024، ووحدات العمارتين 133 و 134، يوم الأحد 31/3/2024، ووحدات العمارتين 135 و 136، يوم الإثنين 1/4/2024، ووحدات العمارتين 137 و 138، يوم الثلاثاء 2/4/2024، ووحدات العمارتين 139 و 140، يوم الأربعاء 3/4/2024، وتخصيص يوم الخميس 4/4/2024، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.

وأضاف أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين 141 و 142، يوم الأحد 14/4/2024، ووحدات العمارتين 143 و 144، يوم الإثنين 15/4/2024، ووحدات العمارتين 145 و 146، يوم الثلاثاء 16/4/2024، ووحدات العمارتين 147 و 148، يوم الأربعاء 17/4/2024، ووحدات العمارتين 149 و 150، يوم الخميس 18/4/2024، ووحدات العمارتين 151 و 152، يوم الأحد 21/4/2024، ووحدات العمارتين 153 و 154، يوم الإثنين 22/4/2024، وتخصيص يومى الثلاثاء 23/4/2024، والثلاثاء 24/4/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام.



