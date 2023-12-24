تعرف على مواعيد تسليم 130 عمارة سكنية بمشروع جنة فى مدينة المنصورة الجديدة

(MENAFN
- Youm7)
يبدأ جهاز تنمية
مدينة المنصورة الجديدة ، فى تسليم 130 عمارة بمشروع جنة 1 بالمنطقة الأولى بالمرحلة الأولى بمدينة المنصورة الجديدة، وذلك من يوم الإثنين 1/1/2024 وحتى يوم الثلاثاء 24/4/2024، والمحجوزة بنظام الحجز الإلكترونى "online" بتاريخ 15/1/2023.
وأوضح المهندس محمد الغمراوى، رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، أن مدينة المنصورة الجديدة، تضم 19431 وحدة سكنية (6096 وحدة إسكان لمنخفضى الدخل – 11232 وحدة إسكان متوســط – 2103 فيلات إسكان متميــز)، وشواطــئ مفتوحـــة للأســـرة المصريـــة، وساحــات للاحتفال والترفيه "كورنيــش أهـــل مصـــر"، وهى مدينة حيويـــة بالأنشطــة، كما أنها مدينــة خضــراء، بها 1800 فدان مساحات خضراء، وتمثل 25 % من إجمالى مساحة المدينة، كما تضم الكورنيــش وهو محور أخضـــر ترفيهـــي، ومحاور الطرق الرئيسية بالمدينة محاور خضراء، بجانب الحدائق المركزية الخضراء - الحديقة الجنوبية، بجانب تطبيق مبادئ الإسكان الأخضر، إضافة إلى أنها مدينة تدعم حركة المشاة والدراجات، حيث يوجد بها 9 كم مسارات للمشاة والدراجات.
وأوضح المهندس محمد الغمراوى، رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين، 9 و 10، يوم الإثنين 1/1/2024، ووحدات العمارتين 11 و 12، يوم الثلاثاء 2/1/2024، ووحدات العمارتين 13 و 14، يوم الأربعاء 3/1/2024، ووحدات العمارتين 15 و 16، يوم الخميس 4/1/2024، ووحدات العمارتين 17 و 18، يوم الإثنين 8/1/2024، ووحدات العمارتين 19 و 20، يوم الثلاثاء 9/1/2024، ووحدات العمارتين 21 و 22، يوم الأربعاء 10/1/2024.
وأضاف أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين 23 و 24، يوم الأحد 14/1/2024، ووحدات العمارتين 25 و 26، يوم الإثنين 15/1/2024، ووحدات العمارتين 27 و 28، يوم الثلاثاء 16/1/2024، ووحدات العمارتين 29 و 30، يوم الأربعاء 17/1/2024، وتم تخصيص يوم الخميس 18/1/2024، لمن تخلف عن الاستلام، وتسليم وحدات العمارتين 31 و 32، يوم الأحد 21/1/2024، ووحدات العمارتين 33 و 34، يوم الإثنين 22/1/2024، ووحدات العمارتين 35 و 36، يوم الثلاثاء 23/1/2024، ووحدات العمارتين 37 و 38، يوم الأربعاء 24/1/2024، ووحدات العمارتين 39 و 40، يوم الأحد 28/1/2024، ووحدات العمارتين 41 و 42، يوم الإثنين 29/1/2024، ووحدات العمارتين 43 و 44، يوم الثلاثاء 30/1/2024، ووحدات العمارتين 45 و 46، يوم الأربعاء 31/1/2024، وتم تخصيص يوم الخميس 1/2/2024، لمن تخلف عن الاستلام.
وأشار رئيس جهاز مدينة منصورة الجديدة، إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين 47 و 48، يوم الأحد 4/2/2024، ووحدات العمارتين 49 و 50، يوم الإثنين 5/2/2024، ووحدات العمارتين 51 و 52، يوم الثلاثاء 6/2/2024، ووحدات العمارتين 53 و 63، يوم الأربعاء 7/2/2024، ووحدات العمارتين 64 و 65، يوم الخميس 8/2/2024، ووحدات العمارتين 66 و 67، يوم الأحد 11/2/2024، ووحدات العمارتين 68 و 70، يوم الإثنين 12/2/2024، ووحدات العمارتين 71 و 78، يوم الثلاثاء 13/2/2024، ووحدات العمارتين 79 و 80، يوم الأربعاء 14/2/2024، كما تم تخصيص يوم الخميس 15/2/2024، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.
وقال: سيتم تسليم وحدات العمارتين 81 و 82، يوم الأحد 18/2/2024، ووحدات العمارتين 83 و 84، يوم الإثنين 19/2/2024، ووحدات العمارتين 85 و 86، يوم الثلاثاء 20/2/2024، ووحدات العمارتين 87 و 88، يوم الأربعاء 21/2/2024، ووحدات العمارتين 89 و 90، يوم الخميس 22/2/2024، ووحدات العمارتين 91 و 92، يوم الأحد 25/2/2024، ووحدات العمارتين 93 و 94، يوم الإثنين 26/2/2024، ووحدات العمارتين 95 و 96، يوم الثلاثاء 27/2/2024، ووحدات العمارتين 97 و 98، يوم الأربعاء 28/2/2024، وتم تخصيص يوم الخميس 29/2/2024، لمن تخلف عن الاستلام.
وأضاف: سيتم تسليم وحدات العمارتين 99 و100، يوم الأحد 3/3/2024، ووحدات العمارتين 101 و 102، يوم الإثنين 4/3/2024، ووحدات العمارتين 103 و 104، يوم الثلاثاء 5/3/2024، ووحدات العمارتين 105 و 106، يوم الأربعاء 6/3/2024، ووحدات العمارتين 107 و 108، يوم الخميس 7/3/2024، ووحدات العمارتين 109 و 110، يوم الأحد 10/3/2024، ووحدات العمارتين 111 و 112، يوم الثلاثاء 12/3/2024، ووحدات العمارتين 113 و 114، يوم الأربعاء 13/3/2024، وتخصيص يوم الخميس 14/3/2024، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.
ونوه رئيس الجهاز، عن أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين 115 و 116، يوم الأحد 17/3/2024، ووحدات العمارتين 117 و 118، يوم الإثنين 18/3/2024، ووحدات العمارتين 119 و 120، يوم الثلاثاء 19/3/2024، ووحدات العمارتين 121 و 122، يوم الأربعاء 20/3/2024، وتخصيص يوم الخميس 21/3/2024، لمن تخلف عن الاستلام، كما سيتم تسليم وحدات العمارتين 123 و 124، يوم الأحد 24/3/2024، ووحدات العمارتين 125 و 126، يوم الإثنين 25/3/2024، ووحدات العمارتين 127 و 128، يوم الثلاثاء 26/3/2024، ووحدات العمارتين 129 و 130، يوم الأربعاء 27/3/2024، ووحدات العمارتين 131 و 132، يوم الخميس 28/3/2024، ووحدات العمارتين 133 و 134، يوم الأحد 31/3/2024، ووحدات العمارتين 135 و 136، يوم الإثنين 1/4/2024، ووحدات العمارتين 137 و 138، يوم الثلاثاء 2/4/2024، ووحدات العمارتين 139 و 140، يوم الأربعاء 3/4/2024، وتخصيص يوم الخميس 4/4/2024، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.
وأضاف أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين 141 و 142، يوم الأحد 14/4/2024، ووحدات العمارتين 143 و 144، يوم الإثنين 15/4/2024، ووحدات العمارتين 145 و 146، يوم الثلاثاء 16/4/2024، ووحدات العمارتين 147 و 148، يوم الأربعاء 17/4/2024، ووحدات العمارتين 149 و 150، يوم الخميس 18/4/2024، ووحدات العمارتين 151 و 152، يوم الأحد 21/4/2024، ووحدات العمارتين 153 و 154، يوم الإثنين 22/4/2024، وتخصيص يومى الثلاثاء 23/4/2024، والثلاثاء 24/4/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام.
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