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مراسم الأقصر فى معرض فنى لقصور الثقافة بدار الأوبرا.. اعرف موعده

12/24/2023 11:22:22 PM
(MENAFN- Youm7) تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، معرض "مراسم الأقصر للرسم والتصوير"، وذلك اليوم الإثنين 25 ديسمبر الحالي، في تمام الساعة السابعة مساء، بقاعة الهناجر بدار الأوبرا المصرية، ويستمر المعرض حتى 30 من الشهر نفسه.


مراسم الأقصر

ينظم المعرض بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وهو نتاج ملتقى مراسم الأقصر للرسم والتصوير 2023، الذي أقامته الإدارة العامة للفنون التشكيلية والحرف البيئية برئاسة الفنانة فيفيان البتانوني بمدينة الأقصر، بالتعاون مع فرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي.

القومسيير العام للملتقى الفنان الدكتور صالح عبد المعطي، نائب رئيس جامعة الأقصر السابق، ويشارك به الفنانون: أحمد عيد، أحمد مجدي، أسامة القاضي، أميرة عادل، أميمة خالد، رانيا الكومي، صالح سنوسي، عربي عربي، محمد عبود، محمود سليمان، محمود سنوسي، نهلة فتحي، هاني كمال، هنا مجد، وسيتم تكريم الفنانين المشاركين فى المعرض خلال الافتتاح.

يأتي المعرض في إطار دور هيئة قصور الثقافة في تطوير الحراك الفني في مصر واستهداف اختيار بيئات مصرية متنوعة واختيار مجموعة من الفنانين التشكيليين لمعايشة أهالي هذه البيئة وإنتاج أعمال فنية معبرة عن ثراء البيئات المصرية.







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