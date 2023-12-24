ختام مسابقة المواهب الذهبية لذوى الهمم بدار الأوبرا بمشاركة 1092 موهبة

MENAFN - Youm7) يقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، بالتعاون مع جمعية البلد اليوم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية برئاسة الدكتورة هادية صابر، حفل ختام مسابقة المواهب الذهبية لذوى الهمم بنسختها السادسة، وذلك فى السابعة من مساء يوم الجمعة 29 ديسمبر الجارى على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

يشهد حفل الختام الإعلان عن الفائزين وتسليم الجوائز، بالإضافة إلى باقة من الفقرات الفنية لمجموعة من المواهب المتميزة من ذوى الهمم، ويأتى حفل الختام تتويجا للجهود التى بذلت منذ عدة أشهر لإطلاق النسخة السادسة للمسابقة، بداية باستقبال المتقدمين للمسابقة ثم اختبارات الأداء ثم التصفيات النهائية .

وقد أقيمت المسابقة فى فروع الغناء الفردي والغناء الجماعي والعزف الموسيقي والاستعراض، بالإضافة إلى مجالي الفن التشكيلي "الرسم" والإنشاد الدينى، لكل أنواع الإعاقات .

وعن المشاركين فى المسابقة، تقول الدكتورة هادية صابر المنسق العام للمسابقة، إن إجمالي عدد المشتركين في الموسم السادس (1092)، حيث شارك فى فرع الاستعراض الفردي (8) مشتركين، وفى الاستعراض الجماعي (24) فريقا، وفى الغناء الجماعي (11) فريقا، وفى الغناء الفردي (39) مشتركا، وفى الانشاد الديني (17) مشتركا، وفى العزف الفردي (33) مشتركا، وفى العزف الجماعي (2) فريق، وفى الفنون التشكيلية (485) مشتركا .

يشار إلى أنه قد شارك فى المسابقة منذ نسختها الأولى وصولا إلى النسخة السادسة، مجموعة كبيرة من المتميزين من أبناء مصر من ذوى الهمم، وتهدف المسابقة إلى تسليط الضوء على أبنائنا من ذوى الهمم، وإظهار إبداعاتهم المختلفة، والتأكيد على قدراتهم بالمشاركة والإندماج فى المجتمع .