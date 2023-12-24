صدر حديثًا.. الطبعة الثانية لديوان التقينا فى شتاء لـ رومانى صبحى بقطر

(MENAFN
- Youm7) صدر حديثًا
عن دار إبهار للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية من ديوان بعنوان "التقينا في شتاء" للشاعر رومانى صبحى بقطر، عضو اتحاد كتاب مصر، ومن المقرر عرضه في معرض القاهرة الدولى للكتاب المقرر انطلاقه فى 24 يناير 2024، في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.
ومن قصائد الديوان:
أَسْبَابُ هَوَاهَا
شَرَحَتْ لِي أَسْبَابُ هَوَاهَا
بَيْنَ الْعَابِدِ
وَالْمَعْبُودُ
حَيْثُ الْحَبُّ بِنَا لَايَهْدَأَ
وَالْأَشْوَاقُ بِغَيْرِ حُدُودٍ
لَمُحْتُ
بَعْضُ الْحُزْنِ بِعَيْنِي
مَا الْأَسْبَابُ
وَمَا الْمَفْقُودُ
وَلِمَاذَا
جَرَحَكَ لَايَبْرَأَ
وَدُمُوعُكَ
تَغْدَو
وَتَعُودُ
هِيَ تَفْهَمُنِي
دُونَ حَدِيثٍ
تَقْرَأُ فِي عَيْنِي
الْمَقْصُودِ
وَتَعَامِلَنِي كَطِفْلٍ
يُحِبُّو
بِحْنَانِ
كَالْأُمِّ تَجُودُ
وفى قصيدة أخرى من ديوان أخر للشاعر بعنوان (مِنْ أَجْلِ الْحُبِّ) نقرأ:
لَا تَدَّعي
لَا تَدَّعِي
وَدُعِيَ ثِيَابَ الْحَمْلِ
تِلْكَ
وَاسْمَعِي
قَدْ جَبَّتْ تِلْكَ الْأَرْضُ
قُبَلَكَ مَرَّةَ
وَغَدَوْتَ
وَكَنُوزِي مَعِي
أَفَهَمْ
عُيُونَ النَّاسِ
وَأُدِيرُ رُقْعَةً
عَالَمِيٌّ
هَذَا
بِعَقْلَةِ إِصْبَعِي ....
لَا أَنْتَظِرُ
مِنْكَ الْجَدِيدُ
فَأَنَا الَّذِي يُؤْتَي
الْجَدِيدُ
وَلَكُمْ وَهَبْتُكَ
رَقَّتِي ... وَمَحَبَّتِي
وَتَوَاضُعِي
فَتَمَادِي .......
فِي هَذَا الطَّرِيقِ
وَحَذَارٌ مِنْهُ
تَرْجِعِيٌّ
أَنَا مَا كَسَرْتُ الْكَأْسَ
أَنْتَ مِنْ فَعْلٍ.......
مَاذَا يُفِيدُ ؟ ........
بَعْدَ كَسْرِهِ ....
تَجَمُّعِيٌّ ....
مَهْمَا خَسِرَتْ
لَسْتُ أَعْرِفُ مَا النَّدَمَ
وَكَذَا فَغَيْبِي وَأَقْمَعِيٌّ
فَسَأَغْلَقَ الْأَبْوَابَ
وَسَاَمِرُ الْحَرَّاسِ
لَا يُخْبِرُونِي
مَهْمَا جِئْتَ .....
تَقَرَّعِيٌّ .
لَا تَدَّعِي
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