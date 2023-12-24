صدر حديثًا.. الطبعة الثانية لديوان التقينا فى شتاء لـ رومانى صبحى بقطر

MENAFN - Youm7) صدر حديثًاعن دار إبهار للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية من ديوان بعنوان "التقينا في شتاء" للشاعر رومانى صبحى بقطر، عضو اتحاد كتاب مصر، ومن المقرر عرضه في معرض القاهرة الدولى للكتاب المقرر انطلاقه فى 24 يناير 2024، في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

ومن قصائد الديوان:

أَسْبَابُ هَوَاهَا

شَرَحَتْ لِي أَسْبَابُ هَوَاهَا

بَيْنَ الْعَابِدِ

وَالْمَعْبُودُ

حَيْثُ الْحَبُّ بِنَا لَايَهْدَأَ

وَالْأَشْوَاقُ بِغَيْرِ حُدُودٍ

لَمُحْتُ

بَعْضُ الْحُزْنِ بِعَيْنِي

مَا الْأَسْبَابُ

وَمَا الْمَفْقُودُ

وَلِمَاذَا

جَرَحَكَ لَايَبْرَأَ

وَدُمُوعُكَ

تَغْدَو

وَتَعُودُ

هِيَ تَفْهَمُنِي

دُونَ حَدِيثٍ

تَقْرَأُ فِي عَيْنِي

الْمَقْصُودِ

وَتَعَامِلَنِي كَطِفْلٍ

يُحِبُّو

بِحْنَانِ

كَالْأُمِّ تَجُودُ

وفى قصيدة أخرى من ديوان أخر للشاعر بعنوان (مِنْ أَجْلِ الْحُبِّ) نقرأ:

لَا تَدَّعي

لَا تَدَّعِي

وَدُعِيَ ثِيَابَ الْحَمْلِ

تِلْكَ

وَاسْمَعِي

قَدْ جَبَّتْ تِلْكَ الْأَرْضُ

قُبَلَكَ مَرَّةَ

وَغَدَوْتَ

وَكَنُوزِي مَعِي

أَفَهَمْ

عُيُونَ النَّاسِ

وَأُدِيرُ رُقْعَةً

عَالَمِيٌّ

هَذَا

بِعَقْلَةِ إِصْبَعِي ....

لَا أَنْتَظِرُ

مِنْكَ الْجَدِيدُ

فَأَنَا الَّذِي يُؤْتَي

الْجَدِيدُ

وَلَكُمْ وَهَبْتُكَ

رَقَّتِي ... وَمَحَبَّتِي

وَتَوَاضُعِي

فَتَمَادِي .......

فِي هَذَا الطَّرِيقِ

وَحَذَارٌ مِنْهُ

تَرْجِعِيٌّ

أَنَا مَا كَسَرْتُ الْكَأْسَ

أَنْتَ مِنْ فَعْلٍ.......

مَاذَا يُفِيدُ ؟ ........

بَعْدَ كَسْرِهِ ....

تَجَمُّعِيٌّ ....

مَهْمَا خَسِرَتْ

لَسْتُ أَعْرِفُ مَا النَّدَمَ

وَكَذَا فَغَيْبِي وَأَقْمَعِيٌّ

فَسَأَغْلَقَ الْأَبْوَابَ

وَسَاَمِرُ الْحَرَّاسِ

لَا يُخْبِرُونِي

مَهْمَا جِئْتَ .....

تَقَرَّعِيٌّ .

لَا تَدَّعِي