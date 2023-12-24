فعاليات اليوم.. إعلان الفائزين بـأنا المصرى وندوة مصر والتحديات الإقليمية

(MENAFN
- Youm7) يقام اليوم الإثنين 25 ديسمبر 2023، عدد من الفعاليات الثقافية والفنية ، فى عدد من الهيئات والمراكز العربية، من بينها:
يقيم قطاع شئون الإنتاج الثقافى حفلا فنيا للإعلان عن أسماء الفائزين بمسابقة " أنا المصرى" للأغنية الوطنية للشباب فى نسختها السادسة، في تمام الساعة السابعة مساء، على المسرح القومي بالعتبة.
ومن المقرر أن يشهد الحفل تكريم أعضاء لجنة تحكيم المسابقة وهم: الدكتورة نسرين رشدي، الموسيقار عمرو مصطفى، الشاعر أيمن بهجت قمر، الفنانة ريهام عبد الحكيم، الفنان محمد الحلو، الدكتورة هويدا حرك .
كما يتضمن برنامج الحفل تقديم الفائزين فى النسخة السادسة للمسابقة للأغاني الفائزة، وأيضا يشارك مجموعة من الفائزين في المسابقة عبر الدورات الماضية بغناء مجموعة
من أشهر الأغانى الوطنية لكبار نجوم الطرب فى مصر، بمصاحبة أوركسترا موسيقي بقيادة المايسترو محمد عثمان .
وتقيم لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة، برئاسة الدكتور محمد السيد محمد عبد الغني، ندوة بعنوان "مصر والتحديات الإقليمية والدولية المعاصرة"، وذلك في تمام الخامسة مساء، بقاعة الفنون بالمجلس الأعلى للثقافة.
وتأتى الندوة بمشاركة الدكتور أحمد الشربيني السيد أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر كلية الآداب جامعة القاهرة، الدكتور جمال معوض شقرة أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر كلية التربية جامعة عين شمس، ويديرها الدكتور خلف عبد العظيم الميري، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر كلية البنات جامعة عين شمس، ويشارك بها المتحدثان
مراسم الأقصر
كما تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة، معرض "مراسم الأقصر للرسم والتصوير"، وذلك فى تمام الساعة السابعة مساء، بقاعة الهناجر بدار الأوبرا المصرية، ويستمر المعرض حتى 30 من الشهر نفسه.
ينظم المعرض بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وهو نتاج ملتقى مراسم الأقصر للرسم والتصوير 2023، الذي أقامته الإدارة العامة للفنون التشكيلية والحرف البيئية برئاسة الفنانة فيفيان البتانوني بمدينة الأقصر، بالتعاون مع فرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي.
MENAFN24122023000132011024ID1107654391
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.