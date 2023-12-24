فعاليات اليوم.. إعلان الفائزين بـأنا المصرى وندوة مصر والتحديات الإقليمية

MENAFN - Youm7) يقام اليوم الإثنين 25 ديسمبر 2023، عدد من الفعاليات الثقافية والفنية ، فى عدد من الهيئات والمراكز العربية، من بينها:

يقيم قطاع شئون الإنتاج الثقافى حفلا فنيا للإعلان عن أسماء الفائزين بمسابقة " أنا المصرى" للأغنية الوطنية للشباب فى نسختها السادسة، في تمام الساعة السابعة مساء، على المسرح القومي بالعتبة.

ومن المقرر أن يشهد الحفل تكريم أعضاء لجنة تحكيم المسابقة وهم: الدكتورة نسرين رشدي، الموسيقار عمرو مصطفى، الشاعر أيمن بهجت قمر، الفنانة ريهام عبد الحكيم، الفنان محمد الحلو، الدكتورة هويدا حرك .

كما يتضمن برنامج الحفل تقديم الفائزين فى النسخة السادسة للمسابقة للأغاني الفائزة، وأيضا يشارك مجموعة من الفائزين في المسابقة عبر الدورات الماضية بغناء مجموعة

من أشهر الأغانى الوطنية لكبار نجوم الطرب فى مصر، بمصاحبة أوركسترا موسيقي بقيادة المايسترو محمد عثمان .







وتقيم لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة، برئاسة الدكتور محمد السيد محمد عبد الغني، ندوة بعنوان "مصر والتحديات الإقليمية والدولية المعاصرة"، وذلك في تمام الخامسة مساء، بقاعة الفنون بالمجلس الأعلى للثقافة.

وتأتى الندوة بمشاركة الدكتور أحمد الشربيني السيد أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر كلية الآداب جامعة القاهرة، الدكتور جمال معوض شقرة أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر كلية التربية جامعة عين شمس، ويديرها الدكتور خلف عبد العظيم الميري، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر كلية البنات جامعة عين شمس، ويشارك بها المتحدثان

مراسم الأقصر





كما تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة، معرض "مراسم الأقصر للرسم والتصوير"، وذلك فى تمام الساعة السابعة مساء، بقاعة الهناجر بدار الأوبرا المصرية، ويستمر المعرض حتى 30 من الشهر نفسه.

ينظم المعرض بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وهو نتاج ملتقى مراسم الأقصر للرسم والتصوير 2023، الذي أقامته الإدارة العامة للفنون التشكيلية والحرف البيئية برئاسة الفنانة فيفيان البتانوني بمدينة الأقصر، بالتعاون مع فرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي.











