تعرف على أبرز طرق لإصلاح Airpods الخاصة بك

MENAFN - Youm7) إذا كانت AirPods لا تعمل، كنت تواجه مشكلات في توصيلها أو في الشحن، أو مشكلة في الصوت، أو أي شيء آخر، فتابع معنا خمس طرق لإصلاح AirPods ، وفقًا لموقع macrumors.

تقدم أجهزة AirPods من Apple عادةً تجربة فائقة السلاسة في إعداد سماعات الرأس وميزات سهلة الاستخدام مثل الاقتران التلقائي والتبديل بين أجهزة Apple الخاصة بك، ولكن مثل جميع الأجهزة، فإن AirPods ليست محصنة ضد المشكلات.

هناك خمسة خيارات من شأنها أن تساعدك على تشغيل AirPods مرة أخرى.

تحقق جيدًا من بطارية علبة AirPods وAirPods

ضع كلاً من AirPods في العلبة وافتح الغطاء بالقرب من جهاز iPhone الخاص بك لمعرفة حالة البطارية.

إذا لم يتم شحنها في العلبة، فتأكد من عدم وجود أي حطام أو مواد لزجة في الجزء السفلي من العلبة حيث تتلامس جهات اتصال AirPods.

تحقق عدم إيقاف تشغيل Bluetooth على جهاز iPhone الخاص بك، من تطبيق إعدادات iPhone

Bluetooth > تأكد من أن التبديل باللون الأخضر

قم بتنظيف شبكات مكبر الصوت والميكروفون.

أعد ضبط AirPods إذا لم تتمكن من الاتصال أو إذا استمرت مشكلات الصوت.

توصي Apple بالتأكد من أن علبة AirPods مشحونة بالكامل والسماح لشحن AirPods بالداخل لمدة 30 ثانية على الأقل قبل محاولة استخدامها، بالطبع، إذا كانت بطارية AirPods منخفضة جدًا، فاسمح لها بالشحن لفترة أطول.

إذا لم يتم شحن AirPods، فقد يكون هناك حطام يعيق نقاط اتصال الشحن المعدنية الموجودة في الجزء السفلي من AirPods أو في الجزء السفلي من علبة الشحن، واحرص على عدم إتلاف المسامير الموجودة أسفل علبة الشحن إذا حاولت إزالة أي تراكم أو حطام.

إذا كانت علبة شحن AirPods الخاصة بك فارغة ولا يمكن شحنها، فجرب كابل Lightning مختلفًا (أو استخدم الجانب الآخر من الكبل الموجود لديك)، أو حاول الشحن لاسلكيًا إذا كان لديك علبة شحن تدعم الاتصال اللاسلكي.

تواصل مع دعم Apple أو توجه إلى أقرب متجر Apple أو مقدم خدمة معتمد من Apple إذا كان AirPods أو الحافظة لا تزال غير قابلة للشحن.

في بعض الأحيان، قد يكون ما يبدو أن AirPods لا تعمل مجرد حطام أو تراكم يحجب شبكات السماعة أو الميكروفون، بالنسبة إلى AirPods Pro، ستحتاج إلى سحب أطراف الأذن لتنظيف شبكات السماعات.