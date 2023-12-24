طريقتان لربط رسائل جوجل على هاتفك بالكمبيوتر.. تعرف عليها

MENAFN - Youm7) تتيح منصات المراسلة الفورية، مثل واتساب ورسائل جوجل ، للمستخدمين تلقي الرسائل على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم حتى لا يضطروا إلى استخدام الهواتف في تتابع سريع، وفي بعض الأحيان، الحصول على استراحة من هواتفهم الذكية.ولهذا الغرض، يقدمون إصدارات الويب أو تطبيقات الكمبيوتر الشخصي التي يمكن ربطها بتطبيقات هواتفهم الذكية.سنخبرك هنا كيف يمكنك استخدام رسائل جوجل على أجهزة الكمبيوتر لديك وطريقتين يمكنك من خلالهما ربط عميل الويب بالتطبيق الموجود على الهاتف الذكي. الربط القائم على رمز الاستجابة السريعة

تمامًا مثل أي تطبيق آخر يحتوي على عميل ويب، يمكن للمستخدمين ربط هواتفهم وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة.

لاستخدام رسائل جوجل على الويب:انتقل إلى رابط رسائل جوجل، سيُظهر رمز الاستجابة السريعة لإقران هاتف ذكي يحتوي على تطبيق رسائل جوجل.افتح تطبيق الرسائل من جوجل على الهاتف.اضغط على صورة الملف الشخصي في قائمة المحادثات وحدد إقران الجهاز.قم بالتبديل إلى إقران QR وقم بمسح الرمز الموجود على هذا الجهاز ضوئيًا.سيتم توصيل رسائل جوجل ويمكنك إرسال الرسائل عبر أجهزة الكمبيوتر.إقران الأجهزة المستندة إلى حساب جوجل.طرحت جوجل مؤخرًا طريقة ثانية لإقران الهواتف بأجهزة الكمبيوتر للمراسلة: إقران الأجهزة المستندة إلى الحساب.لا تتطلب هذه الطريقة من المستخدمين مسح رموز QR ضوئيًا، وبدلاً من ذلك، يتعين عليهم فقط الضغط على بيانات اعتماد حساباتهم لتشغيل تطبيق الرسائل على الويب.فيما يلي كيفية إعداد إقران الأجهزة المستند إلى الحساب:افتح تطبيق الرسائل وستتلقى رسالة منبثقة لإقران الجهاز.إذا لم يكن الأمر كذلك، فانقر على صورة الملف الشخصي في الزاوية العلوية اليمنى وافتح "إقران الجهاز".سيتم توجيهك إلى شاشة "إقران الجهاز".يمكن للمستخدمين إقران أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهم عبر إصدار الويب الذي يستخدم نفس رقم الحساب.بعد أن يُطلب منك تأكيد حساب جوجل الخاص بك (عنوان Gmail)، انقر فوق "متابعة".سيُطلب منك بعد ذلك "فتح تطبيق الرسائل على هاتفك" و"مطابقة الرموز التعبيرية التي تظهر هنا وعلى هاتفك".سيكون لديك خيار تحديد رمز تعبيري ليطابق الرمز الموجود على شاشة الويب في قسم "هل تحاول إقران جهاز آخر؟" ملزمة.بمجرد الانتهاء من ذلك، قمت بتسجيل الدخول.