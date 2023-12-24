الذكاء الاصطناعى.. كل ما تحتاج معرفته عن التقنية الجديدة

MENAFN - Youm7) أصبح من المستحيل تجاهل الذكاء الاصطناعي في حياتنا اليومية، منذ أن أطلقت OpenAI ChatGPT في نوفمبر العام الماضي، حيث اعتاد الناس على استخدام chatbot بطرق عديدة، يلجأ الموظفون إلى الذكاء الاصطناعي لأتمتة المهام أثناء العمل، بينما يستخدم آخرون التكنولوجيا لإجراء تحسينات على حياتهم الشخصية.ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، فإنه مع استمرار تقدم الذكاء الاصطناعي، قد تكون هناك حاجة أكبر للجميع، وليس فقط التقنيين، لفهم ماهيته وكيف يمكن أن يؤثر على المجتمع، وهنا معلومات مهمة عن التقنية:كبار قادة وشركات الذكاء الاصطناعي

سام ألتمان: المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، الشركة التي تقف وراء ChatGPT، وفي نوفمبر، أطاح مجلس إدارة شركة OpenAI بألتمان قبل أن يعود إلى الشركة كرئيس تنفيذي بعد أيام، لا يزال من غير الواضح ما الذي أثار كل الدراما التي أثارتها OpenAI.

ساتيا ناديلا: الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، عملاق البرمجيات الذي يقف وراء محرك البحث Bing الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي وCopilot، وهي مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية، مايكروسوفت أيضًا أهم مستثمرى OpenAI.داريو أمودي: الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Anthropic، المنافس الرئيسي لـ OpenAI، حيث كان يعمل سابقًا، وهذه الشركة مسئولة عن برنامج الدردشة الآلي الذي يطلق عليه اسم Claude 2، كما أن جوجل وأمازون مستثمران في Anthropic.أهم مصطلحات الذكاء الاصطناعي

AGI: يرمز هذا إلى "الذكاء العام الاصطناعي"، أو قدرة الذكاء الاصطناعي على أداء المهام المعرفية المعقدة مثل إظهار الوعي الذاتي والتفكير النقدي بالطريقة التي يفعلها البشر.

المواءمة: مجال أبحاث سلامة الذكاء الاصطناعي الذي يهدف إلى التأكد من أن أهداف وقرارات وسلوكيات أنظمة الذكاء الاصطناعي متوافقة مع القيم والنوايا الإنسانية، في شهر يوليو، أعلنت شركة OpenAI أنها تشكل فريقًا تسميه "Superalignment" للتركيز على جعل الذكاء الاصطناعي الخاص بها آمنًا.Deepfake: صورة أو مقطع فيديو أو صوت تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي يُقصد به أن يبدو حقيقيًا ويميل البعض إلى استخدامه لخداع المشاهدين أو المستمعين، وتم استخدام Deepfakes لإنشاء مواد إباحية بدون موافقة وابتزاز الأشخاص مقابل المال.GPU: شريحة كمبيوتر، وهي اختصار لوحدة معالجة الرسومات، تستخدمها الشركات لتدريب ونشر نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، يتم استخدام وحدات معالجة الرسومات الخاصة بـ Nvidia بواسطة Microsoft و Meta لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم.هلوسة الذكاء الاصطناعى: ظاهرة يولد فيها نموذج لغوي كبير معلومات غير دقيقة ويقدمها كحقيقة، على سبيل المثال، خلال عرض توضيحي مبكر، أصيب برنامج الدردشة الآلي Bard التابع لشركة Google بالهلوسة عن طريق توليد خطأ واقعي حول تلسكوب جيمس ويب الفضائي.المصدر المفتوح: سمة تستخدم لوصف برنامج كمبيوتر يمكن لأي شخص الوصول إليه واستخدامه وتعديله بحرية دون طلب إذن، وقد دعا بعض خبراء الذكاء الاصطناعي إلى أن تكون النماذج التي تدعم الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT مفتوحة المصدر حتى يعرف الجمهور مدى تدريبهم بالضبط.