جوجل يعيد ميزة قديمة لكاميرا بكسل 8 برو.. اعرف التفاصيل

MENAFN - Youm7) أزالت جوجل إمكانية التصوير الفلكي بالكاميرا فائقة الاتساع من هاتفي Pixel 4a (5G) وPixel 5 في عام 2020 وانتقد مستخدمو بكسل عملاق التكنولوجيا بسبب جودة هذه اللقطات، إلا أن جوجل لم توضح سبب إنهاء التصوير في ميزة الكاميرا.حاليًا عادت القدرة على النقر على صور التصوير الفلكي فائقة الاتساع إلى هاتف بكسل 8 برو، وفقًا لتقرير صادر عن PhoneArena، قد تظل هذه الميزة حصرية لمتغير برو وقد لا تصل إلى Vanilla Pixel 8 والموديلات الأقدم. ما هو التصوير الفلكي؟ وكيف سيعمل في بكسل 8 برو؟

التصوير الفلكي يمكن مستخدمو بكسل 8 برو، توجيه الكاميرا الخلفية لهواتفهم لالتقاط صور للسماء من خلال إبقائها مستقرة تمامًا باستخدام حامل ثلاثي الأرجل أو أي طريقة أخرى، سيؤدي هذا إلى تمكين الميزة والسماح للمستخدمين بالتقاط مثل تلك الصور.

كما تدعم الكاميرا فائقة الاتساع في Pixel 8 Pro تجميع وحدات البكسل بنسبة 4:1، والتي تجمع البيانات من أربعة بكسلات متجاورة في بكسل واحد أكبر، ما يؤدي إلى تحسين جودة الصورة الملتقطة في الإضاءة المنخفضة مما يقلل أيضًا من الضوضاء.كذلك سيكون لدى Pixel 8 Pro خيار التقاط صور السماء ليلاً بمعدل 1x (قياسي)، و2x، و.5x (النطاق فائق العرض).وقامت الشركة أيضًا بتحديث صفحة دعم جوجلكاميرا الخاصة بها لتقول: "هام: في Pixel 4a (5G) والإصدارات الأحدث، يعمل التصوير الفلكي فقط على إعدادات تكبير تساوي أو أكبر من 1x."قد تظل هذه الميزة حصرية لجهاز بكسل 8 برو، حيث ط يكون لها علاقة بمستشعر الصور فائق الاتساع بدقة 48 ميجابكسل الذي يحتوي على وحدات البكسل في الطراز الأكثر تكلفة، وفي الوقت نفسه يأتي هاتف Vanilla Pixel 8 مزودًا بمستشعر صور فائق الدقة بدقة 12 ميجابكسل.علاوة على ذلك، نظرًا لأن التصوير الفائق الاتساع بمعدل .5x وهو أقل من 1x، فقد يبدو أن التصوير الفلكي فائق الاتساع يقتصر على Pixel 8 Pro، ويدعي التقرير أن جوجل ربما قررت جلب الميزة إلى بكسل 8 برو فقط لأنها يمكن أن تدفع المستخدمين إلى الطراز الأكثر تكلفة.تمامًا مثل بكسل 8، يبلغ وزن المستشعر الفائق الاتساع في كل من Pixel 7 Pro وPixel 6 Pro أيضًا 12 ميجابكسل، ولهذا السبب قد لا يصبح التصوير الفلكي متوافقًا مع الإصدارات السابقة، لذلك قد تصبح هذه الميزة متاحة في طراز Pro الجديد كل عام.